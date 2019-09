Curaçao rouwt om overlijden international Jarzinho Pieter (31)

De nationale ploeg van Curaçao is maandag opgeschrikt door het overlijden van reservedoelman Jarzinho Pieter. Hij overleed op 31-jarige leeftijd op Haïti, waar de nationale ploeg zondag nog een wedstrijd had gespeeld. Pieter stond in eigen land onder contract bij landskampioen Vesta en speelde uiteindelijk elf interlands voor Curaçao.

Over de doodsoorzaak van Pieter is nog niet veel bekend, maar lokale media weten te melden dat de doelman is komen te overlijden in het spelershotel van Curaçao. Eloy Room, voormalig keeper van onder meer Vitesse en PSV en de eerste keus in het doel van Curaçao, rouwt op social media om het overlijden van zijn ploeggenoot.