‘Iedereen droomt van Real of Barcelona, maar mijn doel is de Eredivisie halen’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Bram Zwanen, het ‘kind van Helmond Sport’.

Door Chris Meijer

Al op tienjarige leeftijd stapte Bram Zwanen binnen bij Helmond Sport. De mondhoeken van de 21-jarige middenvelder schieten dan ook omhoog als hij terugdenkt aan zijn debuut in de hoofdmacht, op 15 september 2017 in de met 1-4 verloren thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. “Helmond is mijn cluppie, van kleins af aan al. Ik zat in Helmond op school, mijn vrienden en familie komen iedere wedstrijd kijken. Daardoor was mijn debuut heel erg mooi, daarvan had ik tot dat moment altijd gedroomd. Ik weet nog goed dat ik bezig was met warmlopen, je had vaste rondjes. Toen werd ik ineens geroepen. Ik dacht: ohhh, ik ga er gewoon in komen. Daar heb je al die tijd voor gewerkt, dus dat komt wel los”, blikt Zwanen terug op zijn debuut in het betaald voetbal. Het vormde voor de uit Aarle-Rixtel afkomstige middenvelder een beloning voor zijn volharding, want een jaar eerder had hij nog getwijfeld over zijn toekomst als profvoetballer.

Zwanen in oktober 2017 tijdens de wedstrijd tegen FC Den Bosch, namens wie Muhammed Mert de bal controleert.

“In het eerste jaar bij de eerste selectie zat ik voornamelijk op de tribune. Ik vond dat ik best goed trainde, dus toen had ik zoiets van: ik zet een stapje terug naar een amateurclub en ga studeren. Verschillende mensen hebben tegen me gezegd: ‘Je bent nog zo jong, ga er nog voor. Je kan altijd nog studeren’. Toen maakte ik mijn debuut en verdiende ik een contract, dus dat was heerlijk”, zo legt hij uit. In de tweede helft van seizoen 2017/18 dwong Zwanen een basisplaats af bij Helmond Sport, dat hem aan het einde van de jaargang beloonde met een tweejarig contract. Het vertrek van trainer Roy Hendriksen veranderde vervolgens zijn perspectieven, waardoor hij onder diens opvolger Rob Alflen praktisch opnieuw kon beginnen.

Onder het bewind van Alflen knokte Zwanen zich andermaal in de tweede seizoenshelft in de basiself. De middenvelder was goed voor drie doelpunten en twee assists, terwijl hij tevens enkele keren een plaats in het Team van de Week verdiende. “Dat krijg ik doorgestuurd of ik zie het zelf, dan denk ik: oeh. Dat is wel leuk om te zien, het geeft motivatie, erkenning en een goed gevoel. Ik was vorig seizoen bij meer doelpunten betrokken, dus ik had wel het gevoel dat ik stappen zette”, vertelt Zwanen. Nadat Alflen eerder deze zomer plaats moest maken voor Wil Boessen, is de middenvelder voor de tweede keer terug bij af. In de eerste wedstrijden van het seizoen is hij bankzitter, al kwam hij in de wedstrijd tegen Almere City (1-1) als invaller wel tot scoren. “Ik heb best een goede voorbereiding gedraaid, redelijk veel gespeeld en had eigenlijk wel gehoopt dat ik een basisplaats zou hebben. De trainer heeft anders gekozen.”

“Het is niet zo dat ik ongeduldig word, maar het is wel frustrerend dat het niet lukt om een basisplaats vast te houden. Vorig seizoen speelde ik goed, maar werd ik er toch weer uitgehaald. Een voorbeeldje: dan speelde ik een goede wedstrijd. Dan werd ik naar het kamertje geroepen en kreeg ik te horen: ‘Je was een van de beteren van het veld, maar we kiezen toch nog voor de vaste basiself’. Dan dacht ik: wat moet ik nog meer laten zien? Zo zit het voetbal nu eenmaal in elkaar, denk ik”, zegt Zwanen, terwijl hij zijn schouders ophaalt. “Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben om wekelijks in de basis te spelen. Toen ik mijn debuut maakte, had ik dat gevoel nog niet echt. Ik vond mezelf er nog niet helemaal klaar voor, maar ik heb toen de tweede seizoenshelft helemaal gespeeld. Ik dacht: nu ga ik doorpakken. Maar dat is voorlopig tegengevallen.”

De cijfers van Zwanen bij Helmond Sport.

“Ontwikkelen doe je het meest in de wedstrijden. Dus als je niet aan spelen toekomt, ontwikkel je je ook minder snel. Op de training doe ik mijn ding, om fysiek beter te worden. Maar speelminuten zijn wel essentieel”, gaat de middenvelder verder. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af. “Dus we moeten kijken wat dit seizoen brengt en dan zien we het wel. Ik moet me blijven ontwikkelen, hè. Of dat bij Helmond is of ergens anders. We hebben nu een goede trainer, dus op de training kan ik me ook ontwikkelen. Hij heeft zijn eigen visie, neemt zijn eigen spelers mee en ik zat er al, ik ben door een andere trainer gebleven. Het is aan mij om me in de basiself te spelen. Als ik moet besluiten om te stoppen met profvoetbal en te gaan studeren, zou dat heel jammer zijn. Je hebt er veel tijd in gestopt en het liefst wil ik zo lang mogelijk betaald voetbal spelen. Ik doe er alles aan, in ieder geval.”

Een vaste basisplaats in de hoofdmacht van Helmond Sport mag dan een doel zijn voor Zwanen, een echte droom is dat op dit moment niet meer. “Daarvoor heb ik al teveel gespeeld. Ik denk dat iedereen droomt van Real Madrid of Barcelona, maar mijn doel is om ooit de Eredivisie te halen. Op de lange termijn. Vroeger was ik altijd fan van PSV, dus dat was mijn ultieme droom. In de jeugd hebben we nog een jaartje samengewerkt, dus dat vond ik wel mooi. Het is lastig te zeggen of dat realistisch is, het kan snel gaan in de voetballerij”, zo klinkt het. Is met Helmond Sport de Eredivisie bereiken dan het mooist mogelijke scenario? Er valt een twinkeling in de ogen van Zwanen te zien als het ter sprake komt. “Kijk naar Fortuna Sittard, die waren een aantal jaar geleden bijna dood. We moeten gewoon zorgen dat we binnen een paar jaar een middenmoter worden, af en toe play-offs halen en dan kan het steeds beter worden. Misschien heb je een jaartje geluk, dat alles meezit en je promoveert.”

Naam: Bram Zwanen

Geboortedatum: 23 maart 1998

Club: Helmond Sport

Positie: middenvelder

Sterke punten: inzicht, snelheid, techniek