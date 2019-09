Beste trainer van 2016 behoort tot 87 sollicitanten voor verrassende baan

Claudio Ranieri staat op de shortlist van de voetbalbond van Guinee om de nieuwe bondscoach te worden, zo bevestigt de voetbalbond (Feguifoot) zondag. De bond maakt in een statement melding van liefst 87 sollicitanten die zich hebben gemeld voor de baan, van wie er 17 zijn uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ranieri is daar een van: hij gaat donderdag op gesprek in de Guineese hoofdstad Conakry.

Guinee is de nummer 75 van de FIFA-wereldranglijst en begint op 11 november aan de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van 2021, met een uitwedstrijd tegen Mali. Het West-Afrikaanse land reikte op de Afrika Cup van deze zomer tot de achtste finale, waarin Algerije met 3-0 te sterk was. Na de uitschakeling werd bondscoach Paul Put ontslagen. De Belg werd door de bond van Guinee levenslang geschorst: hij zou zijn voormalige stafleden hebben afgeperst om een deel van hun wedstrijdpremie aan hem af te staan.

Ranieri is clubloos sinds hij in mei vertrok bij AS Roma na het aflopen van zijn contract. De voormalig trainer van clubs als Napoli, Valencia, Atlético Madrid, Chelsea, Juventus, Internazionale, AS Monaco en Leicester City, door de FIFA verkozen tot Trainer van het Jaar in 2016 voor zijn landstitel met de Engelsen, was eenmaal eerder bondscoach in zijn loopbaan. Na het WK 2014 nam hij het roer over bij Griekenland, maar hield het slechts vijf maanden vol. Een 1-0 nederlaag tegen de Faeröer werd hem toen fataal.

De kans bestaat ook dat Put bij Guinee wordt opgevolgd door een landgenoot. Georges Leekens, voormalig bondscoach van België, Tunesië en Algerije, gaat immers ook met de bond in gesprek. Andere kandidaten zijn onder meer Florent Ibenge (ex-bondscoach van DR Congo), Paulo Duarte (ex-bondscoach van Burkina Faso en Gabon), Didier Six (ex-bondscoach van Togo) en Francois Zahoui (ex-bondscoach van Ivoorkust en Niger).