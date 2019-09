Misser van Zakaria El Azzouzi breekt FC Volendam op in Almere

Almere City heeft de tweede zege van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie kunnen bijschrijven. De ploeg van trainer Robert Molenaar hield FC Volendam nipt op afstand: 1-0. Shayon Harrison maakte al vroeg het enige doelpunt van de wedstrijd; Zakaria El Azzouzi miste namens Volendam een penalty. Almere City heeft acht punten verzameld in de eerste vijf duels, terwijl Volendam op zeven staat.

Volendam kende een valse start in Almere, want Harrison tekende al in de derde minuut voor de openingstreffer. Niek Vossebelt profiteerde optimaal van geblunder in de verdediging van de bezoekers en de middenvelder stelde Harisson vervolgens in staat om vanbinnen het strafschopgebied raak te schieten. Vossebelt leek na twintig minuten uit te groeien tot schlemiel van Almere City, daar hij de bal tegen zijn hand kreeg in het strafschopgebied. De toegekende strafschop werd echter tegen de lat geschoten door El Azzouzi, waardoor Volendam een ideale mogelijkheid om de stand gelijk te trekken onbenut liet.

Het elftal van trainer Wim Jonk liet de gemiste strafschop snel achter zich en via Derry John Murkin en Noah Fadiga was de formatie uit Volendam dicht bij de gelijkmaker. Aan de andere kant liet Ricardo Kip zich niet onbetuigd, maar de inzet van de aanvallende middenvelder van Almere City vloog over het doel. Het was een vermakelijke eerste helft, mede door de fraaie doelpoging van Nick Doodeman namens Volendam in de slotfase. De thuisspelende ploeg bereikte het rustsignaal echter met een 1-0 voorsprong dankzij een bekwame redding van doelman Joshua Smits.

Na de rust was Almere City meerdere keren dicht bij een verdubbeling van de marge. De beste kansen waren voor Jelle Goselink, die net naast krulde na een goede aanval én de bal uit kansrijke positie in het zijnet kopte. Halverwege het tweede bedrijf bereidde hij tevens een kans voor Anwar Bensabouh voor, maar de middenvelder had geen succes in de afronding. In het laatste kwartier werd Volendam een stuk gevaarlijker en hing de 1-1 even in de lucht. Doelman Joshua Smits pareerde meerdere afstandsschoten en bracht goed redding op een gevaarlijke kopkans, waardoor Almere de zege veiligstelde.