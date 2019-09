Drinkwater in elkaar geslagen tijdens stapavond: ‘Hij zat onder het bloed’

Danny Drinkwater is volgens boulevardkrant The Sun in elkaar geslagen tijdens een avondje stappen in Manchester. De door Chelsea verhuurde middenvelder van Burnley zou rake klappen hebben gekregen nadat hij in beschonken toestand probeerde aan te pappen met de vriendin van Kgosi Ntlhe, verdediger van Scunthorpe United.

Het incident zou zich voor hebben gedaan na de wedstrijd tussen Burnley en Liverpool van zaterdag 31 augustus. Na afloop van de 0-3 nederlaag ging Drinkwater op stap in de Chinawhiteclub in Manchester en daar probeerde hij de vriendin van Ntlhe te versieren. De Zuid-Afrikaanse verdediger was daar niet van gediend en raakte slaags met de Engels international. Nadat hij door de beveilgers de club was uitgezet, werd hij buiten op straat aangevallen door zes personen.

Drinkwater werd tegen de grond geslagen. “Ze riepen: breek zijn benen! Hij zat onder het bloed, het was <>incredibly nasty", citeert The Sun een bron. De drievoudig international liep een zware enkelblessure op tijdens de aanval, waardoor hij zeker een maand niet in actie komen komen. Hij liep bovendien een blauw oog, een gezwollen voorhoofd, een snee in zijn wang en verwondingen aan zijn schouders en armen op.

De politie werd niet betrokken na het incident, daar Drinkwater geen aangifte heeft gedaan. Ntlhe zou niets met de aanval te maken hebben gehad. “Danny vierde de verjaardag van een vriend en hij was ontzettend dronken”, aldus de bron. “Hij was zo dronken dat hij zich weinig kan herinneren van het incident. Zijn vriend moest hem de volgende dag inlichten over wat er was gebeurd.”

Burnley meldde enkele dagen later dat Drinkwater een enkelblessure had opgelopen en voorlopig niet in actie kan komen. Hoe de speler de blessure had opgelopen liet de club in het midden. “Danny weet dat hij zichzelf in een ongelukkige positie heeft gebracht”, vertelt een woordvoerder van Drinkwater. “Hij weet dat hij weg moet blijven van dit soort situaties.”