Lozano: ‘Iedere keer kreeg ik het gevoel dat ik in tranen ging uitbarsten’

Hirving Lozano neemt het met Mexico in de nacht van vrijdag op zaterdag op tegen de Verenigde Staten van onder anderen Christian Pulisic. De twee aanvallers worden in hun eigen land gezien als de ster van hun generatie. Lozano geeft in aanloop naar de vriendschappelijke interland aan veel respect voor de aanvaller van Chelsea te hebben.

"Hij is een geweldige speler, eerst bij Borussia Dortmund, nu bij Chelsea. Het is een speler met erg veel kwaliteit. Ik heb hem zien spelen en hij voetbalt echt goed. Het is mooi dat mensen mij met hem vergelijken", zegt de buitenspeler van Napoli in gesprek met TUDN. Lozano verwacht dat Team USA fel voor de dag gaat komen in New Jersey.

Chucky wijst naar de finale van de Gold Cup twee maanden geleden, toen Mexico ten koste van de Verenigde Staten de titel pakte door een doelpunt van Jonathan dos Santos (1-0). "Het wordt een mooie wedstrijd", blikt de voormalig PSV'er vooruit. "Het zal zwaar worden, want ik verwacht dat ze uit zijn op wraak. Het zal een wedstrijd van hoog niveau worden."

Lozano hoopt dat de fans van Mexico hem blijven steunen zoals tijdens het WK van 2018 in Rusland. Voorafgaand aan ieder WK-duel scandeerden de supporters de naam van Lozano tijdens het lied Seven Nations Army dat steevast werd afgespeeld in het stadion. "Ik ben de fans enorm dankbaar. De steun op het WK zal ik ook nooit vergeten. Iedere keer dat ik het lied en de spreekkoren hoorde, kreeg ik het gevoel dat ik in tranen ging uitbarsten."