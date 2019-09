‘Ik ben in geweldige vorm, dat is waarom Liverpool me niet liet gaan'

Dejan Lovren werd de afgelopen transferperiode hevig gelinkt aan een vertrek bij Liverpool, maar de Kroaat bleef the Reds trouw. In gesprek met Sportske Novosti, een Kroatisch sportblad, onthult de centrumverdediger waarom een transfer niet tot stand kwam.

"AC Milan contacteerde me, maar AS Roma was het meest concreet. De onderhandelingen gingen echter niet goed", aldus Lovren, die bij Liverpool Virgil van Dijk en Joël Matip voor zich moet dulden in de pikorde. "Ik wil niet ergens heen om mezelf te bewijzen. Ik voel dat ik op mijn top zit, in geweldige vorm, mentaal klaar, met veel ervaring. Niet veel spelers kunnen zeggen dat ze in de WK- en Champions League-finale hebben gestaan, zoals ik."

"Dat is waarom Liverpool me niet liet gaan. Je moet betalen voor kwaliteit." Lovren heeft er geen moeite mee om te blijven bij de Champions League-winnaar. "Ik voel me erg gelukkig, omdat ik steun vanuit de club voel. Jürgen Klopp (de manager van Liverpool, red.) zei me: Luister, je bent een geweldige speler. We hebben je nodig."

De dertigjarige Lovren is vastberaden om zich terug te knokken in het basiselftal van Klopp. "Ik bevind me nu in een slechte situatie voor een verdediger, maar ik weet ook dat er nog veel wedstrijden komen. Er kunnen blessures, schorsingen of andere zaken voorvallen, waardoor ik weer een kans krijg. Ik wilde vertrekken, maar Liverpool heeft me nodig. Dat accepteer ik."