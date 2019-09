Emre Can woedend op Juventus na Champions League-uitsluiting

Emre Can is ‘extreem geschokt’ nu hij niet is opgenomen in de Champions League-selectie van Juventus. Dinsdag bracht de Italiaanse grootmacht de selectie voor het nieuwe seizoen in het miljardenbal naar buiten en daar stond de naam van de Duitse middenvelder, evenals die van Mario Mandzukic, niet tussen. Can is woedend door het besluit van trainer Maurizio Sarri. "Als ik dit eerder had geweten, was ik niet bij Juventus gebleven", laat hij weten aan Duitse media.

De Duits international was vorig seizoen onder Massimiliano Allegri nog een vaste waarde, maar nu is hij gedaald in de pikorde. Op zijn positie op het middenveld moet hij in de Champions League zijn concurrenten voor laten. Met Miralem Pjanic, Sami Khedira, Blaise Matuidi en Rodrigo Bentancur was de concurrentie al hevig, terwijl daar deze zomer Aaron Ramsey en Adrien Rabiot nog eens bij zijn gekomen. Pas vanaf de knock-outfase kan Juventus weer andere spelers inschrijven. De groepsduels met Bayer Leverkusen, Atlético Madrid en Lokomotiv Moskou moet hij aan zich voorbij laten gaan.

Tegenover BILD reageert Can verontwaardigd. Vooral de manier waarop hij het nieuws te horen kreeg stuit hem tegen de borst. Na een kort telefoongesprek met Sarri bleef hij verbaasd achter. “Het gesprek duurde nog geen minuut en ik kreeg geen reden te horen”, aldus Can, die zich momenteel met de nationale ploeg van Duitsland voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland. “Het maakt me ontzettend boos. Ik zal mijn conclusies trekken en ga na mijn terugkeer met de club in gesprek.”

De 25-jarige middenvelder geeft aan dat Juventus zich niet aan bepaalde afspraken heeft gehouden. In de slotfase van de transferperiode kreeg hij diverse aanbiedingen, maar bleef in Turijn om in de Champions League te spelen. “Mij is vorige week iets anders verteld en beloofd door de club”, vervolgt Can, die over aanbiedingen niet te klagen had. “Ook Paris (Saint-Germain, red.) zat erbij. Maar ik besloot om bij Juve te blijven. De voorwaarde was dat ik in de Champions League zou spelen.”