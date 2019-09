‘NAC heeft mij respectloos behandeld, laat me dan niet komen!’

Ralf Seuntjens maakte deze zomer de overstap van VVV-Venlo naar De Graafschap. De dertigjarige aanvaller werd ook in verband gebracht met een dienstverband bij zijn grote liefde NAC Breda, waar hij overigens nog nooit onder contract heeft gestaan. De in Breda geboren routinier laat in gesprek met de Gelderlander weten dat hij heel kort heeft gesproken met NAC.

"Ze lieten me komen voor een gesprek, met directeur Tom Van Den Abeele, maar luttele minuten later stond ik weer buiten", vertelt Seuntjens tegenover de regionale krant. "NAC wilde me niet hebben. Maar laat me dan niet komen! Ik heb ook gezegd, dit is gewoon tijdverspilling. NAC heeft mij respectloos behandeld. Ik heb het nu allemaal afgesloten."

Bij de Doetinchemmers voelt Seuntjens zich goed op zijn gemak, zo geeft hij aan. Ook in de Achterhoek is het prima vertoeven. "Als mijn vrouw hier boodschappen heeft gedaan, komt ze terug en heeft ze ineens een leuk gesprek gevoerd. Met een wildvreemde in de supermarkt.In Breda sta je bij de kassa in de rij en zegt niemand iets. Of word je gewoon weggedrukt. Sociale contacten worden hier veel makkelijker gemaakt."

Seuntjens zegt zich gelukkig te voelen en hoeft geen luxe spullen om zich heen om een mooi leven te leiden. Dat ploeggenoten of andere voetballers zich wel bezighouden met materiële zaken, vindt hij prima. "Ieder zijn ding hoor, maar ik ben al blij als mijn auto van A naar B rijdt. Een vriend van mijn heeft een Audi R8. Best mooi hoor", vertelt hij.

"Alleen als ik er dan in rijd, word ik daar niet zo vrolijk van als gezellig lunchen met mijn vrouw", aldus de veteraan, die weinig om spullen geeft. "Mijn vrouw haalt ook mijn kleding. Ik heb helemaal geen zin om dat zelf te kopen of te bestellen. Kleding doet me niets. Ik sta op, poets mijn tanden, ontbijt en in dertig seconden doe ik wat kleren aan en ben ik hier."

