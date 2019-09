Vitesse neemt zwaar geblesseerde doelman van Chelsea over

Vitesse heeft op de laatste dag van de transfermarkt nog een deal gesloten met Chelsea, zo meldt De Gelderlander. De Arnhemmers nemen doelman Jamal Blackman, die op dit moment nog herstellende is van een beenbreuk, op huurbasis over van hun partnerclub uit Londen. Vitesse heeft de transfer inmiddels bevestigd.

Mo Allach van Vitesse legt de huurdeal uit. "Zodra Jamal weer fit is sluit hij bij ons aan", aldus de technisch directeur op de clubsite. "Jamal is een goede keeper, maar hij komt terug van een zware blessure. Dat is een intensief traject. In overleg met Chelsea hebben we bepaald dat hij zich bij ons optimaal kan opwerken naar het gewenste niveau. Immers is het gat naar het eerste elftal van Chelsea op dit moment te groot en is het ondoenlijk om Jamal aan te laten sluiten bij de jeugdopleiding."

Vitesse biedt Blackman de kans om optimaal te kunnen revalideren. "Wij kunnen hem, dankzij de goede relatie met Chelsea, uitkomst bieden. Laat duidelijk zijn dat we al fantastische keepers in onze selectie hebben, waar we bovendien het volste vertrouwen in hebben. De deal met Jamal richt zich daarom op het aanbieden van een platform voor hem waar hij weer kan toewerken naar het gewenste niveau."

Blackman staat al sinds 2012 onder contract bij Chelsea, maar heeft zijn debuut in de hoofdmacht nooit gemaakt. Bij Vitesse begint de voormalig jeugdinternational aan zijn zesde huurperiode, nadat hij eerder vertoefde bij Leeds, Sheffield United, Wyncombe Wanderers, Östersunds FK en Middlesbrough. Afgelopen seizoen speelde de goalie voor Leeds Onder-23.

Vitesse heeft met Remko Pasveer, Kostas Lamprou, Bilal Bayazit en Jeroen Houwen voldoende keepers in de gelederen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat Blackman in actie gaat komen in de GelreDome. Blackman is de tweede huurling van Vitesse dit seizoen, nadat eerder Charly Musonda al gehuurd werd van Chelsea.