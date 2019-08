Basaksehir wil twee jaar na komst van Elia weer zakendoen met Feyenoord

Jan-Arie van der Heijden kan zijn loopbaan vervolgen in Turkije, zo meldt Voetbal International woensdagavond. De verdediger van Feyenoord staat in de belangstelling van Medipol Basaksehir, dat 'snel zaken wil doen'. De club heeft zich echter nog niet officieel gemeld in De Kuip, zo klinkt het. Zelf staat Van der Heijden open voor een transfer naar Istanbul.

In de grootste stad van Turkije zou hij herenigd kunnen worden met Eljero Elia, met wie Van der Heijden in 2017 landskampioen werd bij Feyenoord. De stopper aast op een vertrek uit Rotterdam in de slotdagen van de transfermarkt. Daar wilde zijn club aanvankelijk niet aan meewerken, maar inmiddels is een transfer bespreekbaar. Feyenoord haalde Edgar Ié binnen en werkt aan de komst van Marcos Senesi van San Lorenzo, waardoor Van der Heijden niet meer nodig is.

De 31-jarige linkspoot, wiens contract bij Feyenoord nog een jaar doorloopt, kwam in 2015 over van Vitesse. Hij speelde sindsdien 95 wedstrijden in de Eredivisie voor Feyenoord. Hij deed mee in de eerste vijf officiële duels van het nieuwe seizoen, maar behoorde vorige week niet tot de wedstrijdselectie voor het duel met Hapoel Beer Sheva (3-0). Van der Heijden werd vervangen door Ié en reisde ook niet met zijn ploeggenoten mee naar Israël voor de returnwedstrijd van donderdag.

Ook Panathinaikos had belangstelling voor Van der Heijden, maar de club heeft niet genoeg financiële middelen om hem los te weken uit De Kuip. Mocht hij kiezen voor Basaksehir, dan zou het zijn eerste avontuur buiten de Nederlandse landsgrenzen worden. "Een hereniging met Eljero Elia bij Basaksehir, zou voor Van der Heijden een prima escape betekenen uit zijn uitzichtloze situatie", concludeert Voetbal International.