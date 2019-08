Beste Speler van de KKD zet zinnen op transfer en slaat training over

Branco van den Boomen vindt dat FC Eindhoven mondelinge afspraken niet nakomt en is daarom maandag niet op de training verschenen. Volgens de middenvelder en zijn entourage zijn er vorige week door Eindhoven afspraken gemaakt met De Graafschap over een transfersom en een doorverkooppercentage en Van den Boomen is daarom van mening dat zijn werkgever moet meewerken aan een transfer. De Superboeren kregen volgens het Eindhovens Dagblad onlangs echter te horen dat de vraagprijs is verhoogd, tot onvrede van het kamp-Van den Boomen.

Zaakwaarnemer Daan Kramp praat met de regionale krant over de huidige situatie omtrent zijn cliënt. “Branco heeft deze zomer veel aanbiedingen gehad, uit binnen- en buitenland. Maar helaas kwamen de clubs er keer op keer niet uit”, verzucht de belangenbehartiger van Van den Boomen. “Dat de club een transfersom vraagt, is uiteraard het goed recht van FC Eindhoven en Branco wil ook absoluut dat FC Eindhoven een mooi bedrag voor hem krijgt. Wat er nu voorvalt, vindt hij heel vervelend maar dit is niet hoe het hoort. De Graafschap wil aan de voorwaarden voldoen die zijn gevraagd door FC Eindhoven en als ze vervolgens dat bedrag ook op tafel leggen dan krijgt ineens te horen dat de prijs nog verder omhoog gaat. Dat is geen manier van correct zakendoen.”

Marc Scheepers, technisch manager van Eindhoven, laat aan het Eindhovens Dagblad weten dat ‘de gesprekken nog gaande zijn en dat de intentie er is om er samen uit te komen’. Kramp op zijn beurt stelt dat de huidige situatie ‘onwerkbaar’ is voor Van den Boomen, wiens contract in Eindhoven volgend jaar afloopt. Een niet nader genoemde Poolse club en Hellas Verona hadden deze zomer verregaande interesse in de 24-jarige middenvelder, maar tot een definitief akkoord met een van deze clubs leidde dat niet.

Van den Boomen, afgelopen seizoen uitgeroepen tot Beste Speler van de Keuken Kampioen Divisie, legde vorige week nog een verbeterd contractvoorstel van Eindhoven naast zich neer. Desondanks liet de door De Graafschap begeerde middenvelder kort daarna via de clubsite een heel ander geluid horen dan nu het geval is. “Ik ben blij met het vertrouwen vanuit de club, maar ik zou graag nog een stap willen maken. Als het niet mocht lukken blijf ik me volledig inzetten voor de Blauw-Witten.”

