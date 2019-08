KNVB strikt oud-doelman Liverpool: ‘Het enige wat ik wel wilde doen’

Sander Westerveld gaat aan de slag als keeperstrainer bij de KNVB. Hij wordt toegevoegd aan de staf van Oranje Onder-17 van trainer Peter van der Veen, zo laat hij zondag weten bij FOX Sports. De oud-keeper van onder meer Liverpool geeft aan dat hij zichzelf nog geen goede keeperstrainer vindt voor een club, maar wel voor de jeugdploeg van Oranje.

Westerveld is na zijn carrière als keeper aan de slag gegaan als zaakwaarnemer. In zijn functie als keeperstrainer keert hij weer terug op het veld. “Ik ben gevraagd om keeperstrainer te worden bij de KNVB. Dat is het enige wat ik wel wilde doen, want door keeperstrainer te zijn heb ik weer hetzelfde leventje als toen ik voetballer was”, aldus Westerveld, die ik oktober met Oranje Onder-17 naar het WK in Brazilië gaat.

“Ik denk dat ik op dit moment geen goede keeperstrainer ben voor een club”, vervolgt de oud-keeper, die zes keer het doel van het Nederlands elftal verdedigde. “Vroeger had ik talent en ging alles vanzelf. Ik stond bekend om mijn lange trap. Keepers kwamen naar mij toe om te vragen hoe ik schoot, maar ik legde gewoon die bal weg en schoot ‘m weg. Dat heb ik ook met keepen. Ik weet niet hoe ik mijn handen hield. Als ik een keeper over de bal zie duiken, dan kan ik op dit moment nog niet aangeven hoe hij het beter kan doen.”

“Keeperstrainers bij een club maken keepers beter”, aldus Westerveld. “Bij de KNVB ben je vaak maar een week bij elkaar. Je hebt de keeper alleen ter voorbereiding op een wedstrijd. Je bent niet bezig met het technisch beter maken van een keeper, maar meer positioneel. Met mijn ervaring hoop ik ze beter te maken in bepaalde situaties.”