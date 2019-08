Fan glipt op lachwekkende wijze stadion Twente binnen en versiert gratis eten

Royal Antwerp FC wist donderdagavond een 1-1 gelijkspel te bewerkstelligen tegen AZ in de Grolsch Veste. Bij de heenwedstrijd in de play-offs van de Europa League mochten er geen fans van de Belgische club aanwezig zijn. Het Nieuwsblad weet echter te melden dat er toch tientallen supporters van Antwerp FC bij het duel aanwezig waren, onder wie de 48-jarige Joeri.

De lokale politie, het OM en de burgemeester concludeerden dat het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende gewaarborgd kon worden, waardoor fans van de uitploeg niet welkom waren. Tegen AZ kreeg Antwerp enkel twintig tickets voor het bestuur. Diverse fans probeerden alsnog het stadion binnen te komen, een enkeling met succes, zoals Joeri.

De fan van Antwerp ging op eigen houtje richting Enschede en verstopte zich uren voor de aftrap al in het stadion. "Ik ben gewoon binnengewandeld, zonder dat er mij iemand tegenhield. Er was gewoon niemand", zegt hij tegenover Het Nieuwsblad. "Ik heb me dan verstopt in de catacomben van het stadion, tot ik rond zes uur volk hoorde binnenkomen. En dan heb ik mij gewoon onder het volk gemengd."

"En nog een truc: gewoon Frans beginnen praten als er iemand iets vraagt, dan laten ze je sneller met rust in Nederland", aldus Joeri, die zelfs het stadionrestaurant binnenstapte. "Je had geen controlebandje nodig, je kon er gewoon aan een tafel zitten, iets drinken of mee aanschuiven bij het gratis buffet. Ik heb lekker gegeten, alleen die gehaktballetjes waren wat minder."