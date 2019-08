Vrijdag, 23 Augustus 2019

Peter Bosz tast waarschijnlijk mis bij Liverpool

Adrien Silva keert op huurbasis terug bij AS Monaco. De middenvelder hoeft onder manager Brendan Rodgers niet te rekenen op speeltijd bij Leicester City. (Daily Mail)

Shkodran Mustafi en Mohamed Elneny mogen van Arsenal uitzien naar een andere werkgever. De verdediger en de middenvelder komen niet voor in de plannen van manager Unai Emery. (Diverse Engelse media)

Bayer Leverkusen lijkt niet de nieuwe werkgever te worden van Dejan Lovren. De Duitsers kunnen naar verluidt niet voldoen aan de salariseisen van de Liverpool-verdediger. (Daily Mirror)

Ivan Rakitic blijft Barcelona trouw, ondanks geruchten over een vertrek. De middenvelder werd genoemd bij onder meer Manchester United en Juventus. (Daily Mirror)

Fernandinho heeft geen haast met het ondertekenen van een nieuw contract bij Manchester City. De huidige verbintenis van de middenvelder bij the Citizens loopt tot medio 2020. (The Sun)