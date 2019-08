Tottenham Hotspur laat miskoop van 12 miljoen naar Turkije vertrekken

Georges-Kévin N’Koudou heeft zich aan Besiktas verbonden, zo meldt de Turkse club donderdagmiddag via de officiële kanalen. De 24-jarige aanvaller doorstond de medische keuring zonder problemen en tekende daarna een vierjarig contract. N’Koudou is afkomstig van Tottenham Hotspur, waar hij niet kon rekenen op speeltijd.

N’Koudou werd door the Spurs in 2016 voor circa twaalf miljoen euro overgenomen van Olympique Marseille. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de Franse aanvaller met roots in Kameroen wist nimmer te imponeren in Noord-Londen. Onder manager Mauricio Pochettino kwam N’Koudou tot slechts 27 wedstrijden. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk werd tussendoor uitgeleend aan Burnley en AS Monaco.

De kersverse aanwinst van Besiktas gaat volgens de Evening Standard een weeksalaris van ruim 30.000 euro opstrijken in Turkije. Daarnaast weet de Engelse krant te melden dat Tottenham een doorverkooppercentage van vijftig procent heeft bedongen bij een toekomstige transfer van de buitenspeler, die zijn loopbaan begon bij FC Nantes.

N’Koudou wordt bij Besiktas ploeggenoot van Jeremain Lens, die sinds 2017 aan de club is verbonden. Besiktas voegde eerder deze transferperiode Adem Ljajic (vorig seizoen al gehuurd van Torino), Victor Ruiz, Tyler Boyd, Pedro Rebocho en Douglas toe aan de selectie voor de jaargang 2019/20.