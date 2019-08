Vitesse werkt mee aan vertrekwens en krijgt ‘lage transfersom’

Rasmus Thelander vertrekt per direct naar het Deense Aalborg BK, zo meldt Vitesse donderdagochtend via de officiële kanalen. De 28-jarige verdediger vervolgt zijn loopbaan zodoende bij de club waar hij eerder al actief was. Thelander kwam vorig jaar zomer over van FC Zürich, maar in Arnhem werd de verdediger geen vaste waarde.

Thelander kwam niet meer voor in de plannen van hoofdtrainer Leonid Slutsky. De Deen werd een jaar geleden overgenomen van FC Zürich, maar kon geen goede indruk achterlaten op de Russische trainer en de rest van de technische staf. Door zijn bijrol legde Thelander een vertrekwens neer bij de leiding van Vitesse, zo weet De Gelderlander.

'We bedanken Thelander voor zijn jaar in het geel-zwart en wensen hem veel succes bij Aalborg BK', zo zwaait Vitesse de stopper uit. Volgens de genoemde lokale krant ontvangen de Arnhemmers een 'lage transfersom' voor Thelander, die nog tot de zomer van 2021 onder contract stond en in totaal dertien wedstrijden speelde voor de Eredivisionist.