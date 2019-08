Vilhena kan stempel niet drukken bij Krasnodar en gaat kansloos onderuit

Tonny Vilhena heeft met FK Krasnodar een wonder nodig om in de groepsfase van de Champions League terecht te komen. De Russische topclub leek op bezoek bij Olympiacos een nipte nederlaag te gaan leiden, maar incasseerde in de slotfase in korte tijd nog drie extra tegentreffers: 4-0. Vilhena speelde een anonieme wedstrijd en kon zich niet aan de Russische malaise onttrekken.

Bij Krasnodar begon Vilhena in de basis, net als voormalig Eredivisie-spelers Marcus Berg en Younes Namli. In de openingsfase was sprake van een gelijkopgaand duel, waarbij vooral de vermeende handsballen onderwerp van gesprek waren. Zo eiste Krasnodar een penalty, maar zowel de VAR als arbiter wilde daar niet aan.

Daarna volgde een fase waarin weinig gebeurde, totdat Olympiacos-spits Miguel Ángel Guerrero plotseling opdook in het strafschopgebied en de bal via de binnenkant van de paal in het doel krulde: 1-0. Vlak voor rust waren de Grieken dichtbij de tweede treffer via Daniel Podence, die net naast schoot, terwijl Mathieu Valbuena een gevaarlijke inzet ternauwernood geblokt zag worden.

In de tweede helft waren de kansen nog schaarser dan in het eerste bedrijf. Krasnodar kreeg na dom balverlies een schietkans in de persoon van de net ingevallen Magomed-Shapi Suleymanov, maar zijn poging ging ver over. Het was vervolgens Olympiacos dat toesloeg. Valbuena stuurde Lazar Randjelovic prachtig weg met buitenkant voet, waarna de invaller met zijn eerste balcontact de 2-0 binnen schoot.

Niet veel later vuurde diezelfde Randjelovic een droge knal af op het Russische doel, waarmee de Serviër doelman Matvey Safonov verraste: 3-0. Olympiacos had de smaak te pakken en maakte niet veel later ook nog een vierde treffer. Andreas Bouchalakis vond Daniel Podence, die de bal fraai over de doelman van Krasnodar tilde en voor 4-0 tekende.