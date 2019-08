Mauro Icardi 'hint' met foto's op Instagram naar toekomstplannen

Mauro Icardi lijkt komend seizoen 'gewoon' voor Internazionale uit te komen. De spits mag vertrekken van de Italiaanse club, maar vooralsnog is een transfer, om verschillende redenen, ver weg. Diverse Italiaanse media speculeren dat Icardi nu bij Inter blijft, mede door enkele foto's van de 26-jarige Argentijn op social media.

Op Instagram deelt de aanvaller verschillende foto's van een verbouwing van een appartement, waarbij hij de tekst 'My New Home Is Coming' en de hashtags 'milan', 'italy' en 'home' plaatst. Italiaanse media concluderen dat Icardi zodoende bij Inter actief blijft. De veelbesproken aanvaller ligt nu nog tot medio 2021 vast bij i Nerazzurri.

De Italiaanse media wijzen ook op het feit dat een transfer van de achtvoudig A-international naar diverse clubs zeer onwaarschijnlijk lijkt. Een overstap naar AS Roma, Napoli en AS Monaco ligt niet meer op tafel, terwijl Juventus (nog) niet de financiële middelen heeft om de aanvaller over te nemen van de competitiegenoot.

Zowel de clubleiding als trainer Antonio Conte heeft eerder aangegeven dat Icardi mag vertrekken, maar mogelijk komt de club, aangezien de transferopties schaars lijken, nu tot inkeer. Een andere aanwijzing volgens de media dat Icardi bij Inter blijft, is het nieuws dat zijn partner Wanda Nara komend seizoen wederom aanwezig zal zijn bij de Italiaanse voetbalshow Tiki Taka.