Feyenoord-talent treft zeven oude bekenden bij FC Dordrecht

FC Dordrecht krijgt voor de rest van het seizoen de beschikking over Jordy Wehrmann. De twintigjarige middenvelder wordt door Feyenoord gestald bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Door een blessure zal Wehrmann zijn debuut voor Dordrecht nog uit moeten stellen. De wedstrijd van aanstaande vrijdag tegen Jong Ajax komt voor hem te vroeg.

Wehrmann heeft in De Kuip nog een contract tot medio 2021, met een optie voor nog een seizoen. Hij komt onder hoofdtrainer Jaap Stam niet in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal. Omdat het beloftenelftal van Feyenoord niet uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, wordt de middenvelder verhuurd aan FC Dordrecht, de club waar Feyenoord een samenwerkingsverband mee heeft.

Wehrmann kwam op zevenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Hij doorliep nagenoeg alle jeugdteams op Varkenoord. Op zestienjarige leeftijd tekende hij zijn eerste profcontract en in de winter van 2018 ondertekende hij zijn tweede verbintenis. “Jordy is een jongen die goed opgeleid is. Hij is een speler die het spel goed kan verplaatsen. Hij is een verbindingspeler, een spelmaker. Dus daar ben ik heel erg blij mee”, reageert trainer Claudio Braga tegenover RTV Rijnmond.

Ramón ten Hove, Noah Lewis en Ian Smulders maakten eerder deze zomer al op huurbasis de overstap van Feyenoord naar Dordrecht. Nelson Amadin, Jaron Vicario, Jordie van Leeuwen en Jari Schuurman verlieten De Kuip transfervrij voor De Krommedijk.