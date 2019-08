BILD meldt details uit deal Philippe Coutinho

In het slot van de transferwindow kan Juventus nog telefoontjes voor Emre Can verwachten. Bayern München en Paris Saint-Germain willen de middenvelder nog wegkapen bij la Vecchia Signora . (Tuttosport)

Na een jaar mag Diego Laxalt alweer vertrekken bij AC Milan. Fenerbahçe, Fiorentina en Parma hebben zich in Milaan gemeld voor de Uruguayaanse vleugelverdediger en komende week wordt er over zijn toekomst gesproken. (TRT Spor)