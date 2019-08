Mamadou Samassa valt frontaal op het veld tijdens Sivasspor - Besiktas

De voetbalwereld in Turkije is zaterdagavond opgeschrikt tijdens de wedstrijd tussen Sivasspor en Besiktas. In de blessuretijd van de eerste helft viel Mamadou Samassa, de doelman van Sivasspor, flauw aan de zijlijn van het veld. Hij viel frontaal op de grond en werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het kwam in de blessuretijd van de eerste helft tot een harde botsing tussen Samassa en Tyler Boyd van Besiktas, toen ze allebei eerder bij de bal probeerden te komen. Het leek erop dat de knie van Tyler frontaal in de maag van de doelman kwam. Boyd bloedde, terwijl Samassa naar de zijlijn werd begeleid. Eenmaal daar verloor hij plots het bewustzijn en viel hij achterover op het gras.

Bezorgde spelers en medewerkers verzamelden zich rondom de 29-jarige keeper uit Frankrijk. Een ambulance kwam ter plaatse om hem naar het ziekenhuis mee te nemen. Samassa werd vervangen door reservedoelman Muammer Yildirim. Op het moment van het incident stond het 1-0 in het voordeel van Sivasspor.