Valencia en Jasper Cillessen treuren na penalty in honderdste (!) minuut

Valencia heeft genoegen moeten nemen met een punt in de eerste LaLiga-wedstrijd van het seizoen. Het team van Marcelino kwam zaterdagavond in het eigen Mestalla niet langs Real Sociedad: 1-1. Kevin Gameiro leek na rust de enige treffer te maken, maar een rake strafschop in de honderdste minuut liet het duel onbeslist eindigen. Jasper Cillessen maakte desondanks een verdienstelijk debuut in het doel. De Oost-Spanjaarden spelen volgende week een uitwedstrijd bij Celta de Vigo.

In de eerste twintig minuten domineerde Real Sociedad, met name via de rechterkant via Adnan Januzaj, en mocht Cillessen aan de bak. De doelman van los Che keerde in de eerste minuut een poging van Januzaj, zag Mikel Mikel Oyarzabal naast mikken en hield rond de tiende minuut zowel Willian José als Mikel Merino van het scoren af.

GOLLL! Het eerst noemenswaardige moment van de wedstrijd is gelijk een goal. Daniel Wass tikt hem binnen! pic.twitter.com/XstewL6eYk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 17 augustus 2019

Valencia slaagde erin om zich daarna ietwat meer te laten gelden naarmate de eerste helft verstreek. In de 37e minuut ontsnapten de Basken toen Gameiro na een goede rush een voorzet richting de tweede paal gaf en Gonçalo Guedes op Miguel Ángel Moya stuitte. Vlak voor rust probeerden Martin Ödegaard en Willian José nog de score open te breken, maar de ploegen van Marcelino en Imanol Alguacil gingen zonder te scoren de rust in.

Valencia nam na nog geen uur spelen de leiding. Na een goede actie van Carlos Soler gaf Daniel Wass voor richting de tweede paal waar Gameiro toesloeg: 1-0. Real Sociedad gaf de moed niet op en maakte jacht op een gelijkmaker. Twintig minuten voor tijd maakte Alexander Isak als vervanger van Januzaj zijn debuut voor de Basken, die het ook meermaals via de lucht probeerden. Cillessen hield desondanks stand.

Valencia liet na om de wedstrijd in het slot te gooien. In de 68e minuut kon Moya ternauwernood een inzet van Guedes keren en ruim tien minuten later eindigde een inzet van Rodrigo op de rechterpaal van het verder lege doel. In de vierde van de liefst acht minuten blessuretijd miste Gameiro nog een strafschop, na een overtreding op Denis Cheryshev. Tot overmaat van ramp voor Valencia ging de bal in de honderdste minuut ook aan de andere kant van het veld op de stip, na een handsbal van Francis Coquelin. De Fransman kreeg zijn tweede gele kaart en Oyarzabal stuurde Cillessen de verkeerde kant op: 1-1.