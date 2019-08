Sparta blijft goed presteren en gaat gedeeld aan kop in Eredivisie

Sparta Rotterdam overnacht als gedeeld koploper van de Eredivisie. Het team van Henk Fraser won zaterdagavond bij ADO Den Haag en heeft zodoende zeven punten uit drie duels, net als Ajax, Vitesse en mogelijk ook sc Heerenveen later vanavond: 1-2. Mohamed Rayhi nam de Rotterdamse doelpunten in de Hofstad voor zijn rekening. Sparta won van geen enkele ploeg meer uitduels in de Eredivisie dan ADO: twaalf keer.

Sparta legde in de eerste 45 minuten de basis voor de overwinning, ook al was ADO in de openingsfase de meest dreigende ploeg. Het team van Fons Groenendijk had balbezit en via Erik Falkenburg had men tot tweemaal toe uitzicht op een doelpunt. In de twaalfde minuut kwam Sparta echt goed weg toen Tomas Necid een voorzet van Thijmen Goppen recht op Tim Coremans kopte. De doelman van de bezoekers kon met veel geluk redding brengen.

De ploeg van Fraser was in de eerste helft lange tijd geen schim van het team dat 2-2 speelde tegen Feyenoord en een week geleden met 4-1 van VVV-Venlo won. De openingstreffer in de 26e minuut was dan ook tegen de verhouding in. Rayhi wist door de verdediging van ADO te breken en zag zijn schot achter Robert Zwinkels belanden. Twee minuten voor rust volgde de 0-2, wederom door Rayhi en op bijna identieke wijze na een individuele actie.

Op slag van rust kreeg Rayhi op een soortgelijke manier de bal. Hij koos net als bij de 0-1 en 0-2 voor de verre hoek, maar schoof het leer ditmaal net naast het doel van Zwinkels. Het tweede bedrijf hield niet over. Sparta nam genoegen met de dubbele voorsprong, terwijl ADO niet sterk genoeg was om aanvallend een vuist te maken. Een rake kopbal van Lex Immers elf minuten voor tijd hield de Haagse hoop levend. Met invaller Michiel Kramer en Necid in de spits was het alles of niets voor ADO, maar zonder resultaat.

ADO blijft door de nederlaag zodoende puntloos na drie speeldagen. Het team van Groenendijk gaat komend weekeinde op bezoek bij RKC Waalwijk; Sparta moet bij PEC Zwolle weer een uitduel afwerken.