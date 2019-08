‘Joris Mathijsen haalt tweevoudig Oranje-international naar Willem II’

Willem II hoopt nog deze week een linksback aan de selectie van trainer Adrie Koster toe te kunnen voegen, zo meldt het Brabants Dagblad dinsdag. Volgens het regionale dagblad is Miquel Nelom de belangrijkste kandidaat bij de Tilburgse club. De 28-jarige verdediger zit zonder club na zijn vertrek bij Hibernian uit Schotland.

Technisch directeur Joris Mathijsen van Willem II speelde bij Feyenoord nog met Nelom samen. Dat was ook in de tijd dat algemeen directeur Martin van Geel in Rotterdam als technisch directeur fungeerde. Nelom trainde eerder deze zomer met Vitesse mee, maar dat resulteerde niet in een contractuele samenwerking.

Nelom was jarenlang actief in Rotterdam, waar hij voor Excelsior, Sparta en Feyenoord uitkwam. In de zomer van 2018 vertrok hij transfervrij bij Feyenoord en sloot zich even later aan bij Hibernian. Nelom kon echter niet imponeren bij de Schotse club en kwam uiteindelijk tot slechts drie wedstrijden, met een totaal van 161 speelminuten. De tweevoudig international van het Nederlands elftal zit sindsdien zonder club.

Na het vertrek van huurling Diego Palacios zit Willem II om een goede linksback verlegen. Rechtspoot Freek Heerkens speelt nu op die positie en doet dat volgens het dagblad met tegenzin. Nieuweling João Queirós is weliswaar een linkspoot, maar toch vooral een centrale verdediger.