RKC geïrriteerd: ‘Als dit tendens is, kunnen we beter teruggaan naar kunstgras’

Juriën Gaari kreeg zondag een rode kaart van scheidsrechter Allard Lindhout na een tackle op Owen Lindhout en RKC Waalwijk zal het even zonder zijn rechtsback moeten zien te stellen. De Brabanders laten maandagmiddag weten akkoord te zijn gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB, die Gaari voor drie wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk, wil schorsen.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld geeft echter aan dat zijn club niet van harte tot dit besluit is gekomen: “’Als dit de tendens wordt, dan kunnen we beter weer teruggaan naar kunstgras en de spelregels van zaalvoetbal hanteren”, is hij duidelijk via de officiële kanalen van RKC.

“Voetbal is en blijft een contactsport, waar stevige duels worden uitgevochten. Het feit dat er niet gesproken wordt over dat Juriën weldegelijk de bal speelde, is typerend hoe we in Nederland dit soort situaties beoordelen. In de Premier League zou je voor zo’n tackle op de bal een staande ovatie krijgen.”

“Gezien alles tegenwoordig wordt weggeschreven onder de noemer ‘gevaarlijk spel’ heeft het voor ons geen zin om in beroep te gaan en hem nog langer kwijt te zijn. We leggen ons dan ook neer bij het besluit van de KNVB”, sluit Van Mosselveld af. Gaari zal in ieder geval ontbreken in de wedstrijden tegen FC Twente en ADO Den Haag.