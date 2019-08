Oppermachtig Excelsior start in Keuken Kampioen Divisie met zege

Excelsior heeft zaterdagavond drie punten gepakt op de eerste speeldag van de Keuken Kampioen Divisie. Het team van trainer Ricardo Moniz zegevierde voor eigen publiek met 2-0 over de beloften van FC Utrecht; een score die zeker hoger had kunnen uitvallen. Joël Zwarts nam de treffers van de Rotterdammers voor zijn rekening.

Ruim drieduizend toeschouwers in Rotterdam zagen voor rust vooral eenrichtingsverkeer richting het doel van Thiemen Nijhuis, maar dat resulteerde niet in een doelpunt. Het team van Moniz creëerde hoe dan ook volop kansen. In de openingsfase waren Thomas Verhaar en Dogucan Haspolat dicht bij een treffer en in de 37e minuut voorkwam Gabriël Culhaci net op tijd dat Verhaar een voorzet van Zwarts kon binnentikken.

Daar ook een inzet van Zwarts op aangeven van Horemans maar net naast ging, eindigde de eerste helft doelpuntloos. Ook in de tweede helft hielden de teams elkaar lang in evenwicht en beten de bezoekers uit Utrecht iets meer van zich af. Een poging van Rayan El Azrak ging naast het doel van Alessandro Damen.

Zwarts zorgde ervoor dat de drie punten in het Van Donge & De Roo Stadion bleven. Na ruim een uur spelen maakte de aanvaller de openingsgoal en tien minuten later kopte hij op aangeven van Ahmad Mendes Moreira de 2-0 binnen. Tien minuten voor tijd werd de 'man of the match’ naar de kant gehaald en zag hij de overwinning niet meer in gevaar komen.

Door de zege staat Excelsior op een gedeeld eerste plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met NAC Breda en De Graafschap. Ook die ploegen hebben een doelsaldo van plus twee.