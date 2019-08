Sparta - VVV: jubileumduel kan voor nog meer lokale teletekst-views zorgen

Afgelopen zaterdag was het zover: voor het eerst in de Eredivisie-historie beëindigde VVV-Venlo een dag als Eredivisie-koploper. Het zal de nodige teletekst-views in Venlo hebben opgeleverd. Een punt tegen Sparta Rotterdam vrijdagavond op Het Kasteel is voldoende voor het team van Robert Maaskant om die koppositie voor in ieder geval één dag te heroveren.

Een makkelijke opgave wordt dat zeker niet, want VVV wist geen van de laatste tien uitduels met Sparta in alle competities te winnen (twee remises, acht nederlagen) en kwam in vijf van die wedstrijden niet tot scoren, zo berekende Opta. Buitenshuis weet VVV al even niet wat verliezen is: de ploeg is ongeslagen in de laatste vier uitduels (een overwinning, drie remises). Toch zullen de Noord-Limburgers tegen de promovendus uit Rotterdam-West meer willen dan een gelijkspel.

De Limburgers kunnen voor de derde keer in de geschiedenis zes punten overhouden aan de eerste twee wedstrijden van een Eredivisie-seizoen, na dat eerder in 1956/57 en 2017/18 te hebben gepresteerd (omgerekend naar drie punten per zege). Het zou een bekroning zijn op een jubileumduel, want VVV speelt voor de 750e keer een Eredivisiewedstrijd (208 zeges, 1097 remises, 344 nederlagen) en is de twintigste club die dat aantal op het allerhoogste niveau van Nederland behaalt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 AZ 1 1 0 0 4 3 2 sc Heerenveen 1 1 0 0 4 3 3 FC Utrecht 1 1 0 0 2 3 4 VVV-Venlo 1 1 0 0 2 3 5 Willem II 1 1 0 0 2 3 6 FC Groningen 1 1 0 0 1 3 7 Ajax 1 0 1 0 0 1 8 Feyenoord 1 0 1 0 0 1 9 Sparta Rotterdam 1 0 1 0 0 1 10 Vitesse 1 0 1 0 0 1 11 FC Twente 1 0 1 0 0 1 12 PSV 1 0 1 0 0 1 13 FC Emmen 1 0 0 1 0 0 14 ADO Den Haag 1 0 0 1 -2 0 15 PEC Zwolle 1 0 0 1 -2 0 16 RKC Waalwijk 1 0 0 1 -2 0 17 Fortuna Sittard 1 0 0 1 0 0 18 Heracles Almelo 1 0 0 1 0 0

Johnatan Opoku is na het vertrek van Peniel Mlapa in aanvallend opzicht een belangrijke speler voor VVV. Hij maakte in de eerste speelronde zijn dertigste competitiedoelpunt voor de Limburgers (109 duels), maar pas zijn zevende in Eredivisie-verband (48 wedstrijden). Sinds de winterstop van 2018/19 is de machine gaan draaien bij de nummer tien van VVV, want in 2019 was Opoku direct betrokken bij meer competitiedoelpunten dan iedere andere VVV’er (tien).

Met vijf treffers en vijf assists heeft Opoku dit jaar gemiddeld aan minder dan honderd speelminuten genoeg om de hand te leggen aan een Venlose treffer. Hoe anders was dat in 2018, toen Opoku 421 speelminuten nodig had voor een doelpunt of assist in de Eredivisie. Vrijdagavond hoopt VVV’s aanvaller zijn goede vorm tegen Sparta door te zetten. Hij zal dan wel met een trend moeten breken: in zes competitiewedstrijden tegen de Rotterdammers scoorde Opoku namelijk nog nooit.