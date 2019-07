Galatasaray bevestigt gesprekken met Celta de Vigo over huurdeal

Galatasaray praat met Celta de Vigo over een huurdeal voor Emre Mor, zo meldt de Turkse grootmacht woensdag via de officiële kanalen. Volgens berichten in Turkije zijn beide clubs van plan om een optie tot koop op te nemen in de huurovereenkomst. Het contract van Mor in Spanje loopt nog drie seizoenen door.

De tijdelijke overgang van Mor naar de Süper Lig hing al enige tijd in de lucht, daar de in Denemarken geboren vleugelspits in een post op Instagram al liet weten dat een overstap naar Galatasararay aanstaande is. “Tot snel, Galatasaray. Op weg naar Istanbul", zo schreef Mor woensdag als begeleidende tekst bij een foto vanuit een vliegtuig.

Mor streek in 2017 neer in LaLiga, nadat Borussia Dortmund hem voor dertien miljoen euro had verkocht aan Celta. De flankspeler kwam de afgelopen twee seizoenen tot 39 wedstrijden in het shirt van de Spaanse club, met 1 doelpunt en 3 assists als resultaat. Daarnaast heeft hij vijftien interlands namens Turkije achter zijn naam staan.

Mocht Mor de tijdelijke overstap maken richting Galatasararay, dan mag hij collega-aanvaller Ryan Babel voortaan als ploeggenoot rekenen. De regerend landskampioen van Turkije zag naast Babel deze transferperiode nog eens zeven aanwinsten neerstrijken in het Türk Telekom Stadion.