Promovendus legt 17 miljoen euro neer voor miskoop van Manchester City

Douglas Luiz verlaat Manchester City en gaat verder bij Aston Villa, zo melden beide clubs donderdag via de officiële kanalen. De Braziliaanse middenvelder doorstond de medische keuring zonder problemen en tekende daarna een meerjarig contract met de promovendus. Volgens de BBC ligt het transferbedrag op een kleine zeventien miljoen euro. Alleen de benodigde werkvergunning kan nog roet in het eten gooien.

Manager Dean Smith is verheugd met de komst van de 21-jarige Luiz. “Douglas is een extreem getalenteerde en jonge speler met een geweldige opleiding als voetballer. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij goed past in onze manier van spelen”, aldus de manager van the Villans in een reactie op de website van de Premier League-club.

Luiz kwam in 2017 bij Manchester City terecht, al maakte manager Josep Guardiola nimmer gebruik van zijn diensten. De middenvelder uit Zuid-Amerika werd de afgelopen twee seizoenen uitgeleend aan Girona, waarvoor de huurling bijna vijftig wedstrijden speelde. Zijn contract bij the Citizens liep nog drie seizoenen door.

De kersverse aanwinst is alweer de tiende zomeraanwinst van Aston Villa, dat inclusief de Luiz-deal al bijna 130 miljoen euro uitgaf aan transfers. Wesley, Tyrone Mings, Matt Targett, Ezri Konsa, Trézéguet, Anwar El Ghazi (definitief overgenomen van Lille OSC), Björn Engels, Jota en Kortney Hause werden eerder deze transferperiode aan de selectie van Smith toegevoegd.