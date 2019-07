Fenerbahçe moet van UEFA weer bloeden voor financiële uitspattingen

De UEFA heeft Fenerbahce opnieuw gestraft voor het overtreden van de Financial Fair Play-reglementen. De Europese voetbalbond kan hoge boetes uitdelen, inschrijfbeperkingen voor Europese competities toe passen of clubs zelfs uitsluiten van deelname aan Europees voetbal, maar de Turkse topclub is er relatief goed van af gekomen.

In mei 2016 had de UEFA al een boete van 7,5 miljoen euro uitgedeeld aan Fenerbahce, dat zich niet aan de financiële afspraken had gehouden. De afspraak was dat de club vier jaar lang de uitgaven aan spelers meer in verhouding moest brengen met de inkomsten en ook moest het verschil tussen uitgaande en inkomende transfers dalen. Dat is echter niet voldoende gebeurd.

De Club Financial Control Body stelt vrijdag dat twee miljoen euro van de inkomsten van Fenerbahce uit deelname aan Europese clubcompetities ingehouden zal worden. Daarnaast mogen nieuwe spelers in 2020/21 en 2021/22 niet worden ingeschreven in de toernooien om de Champions League of Europa League, indien de club zich hiervoor weet te plaatsen.

Daarnaast mag Fenerbahçe in desbetreffende seizoenen maar 23 spelers op zijn lijst zetten voor Europese wedstrijden. Als de Turkse topclub voor 15 oktober laat zien dat men in staat is om de schuldenlast terug te brengen en meer structuur in de financiële huishouding aan te brengen, dan wordt er niet twee maar een miljoen euro ingehouden.