Barcelona maakt datum van onthulling standbeeld Johan Cruijff bekend

De onthulling van het standbeeld van Johan Cruijff bij Barcelona is aanstaande. De Catalaanse grootmacht heeft bevestigd dat het beeld voor het Camp Nou op 26 augustus zal worden onthuld. Het Johan Cruijff Stadion, bedoeld voor de B-ploeg, de jeugd en het vrouwenelftal, zal om 27 augustus worden geopend met een duel tussen jeugdploegen van Barcelona en Ajax.

In maart 2016 overleed Cruijff op 68-jarige leeftijd. De Nederlandse voetballegende maakte in zijn jaren als voetballer en als trainer furore met zijn spel en inzicht. Cruijff groeide uit tot icoon van zowel Ajax als Barcelona. Een jaar na zijn overlijden gaf de Catalaanse topclub aan de oud-voetballer te eren met onder meer een standbeeld en een stadion.

Tijdens de bekendmaking van de plannen was zoon Jordi Cruijff trots. "Ik ben ontzettend trots en dankbaar met dit mooie eerbetoon", sprak hij geëmotioneerd. Dat het nieuwe stadion op het trainingscomplex de naam van Cruijff ging dragen, was volgens zoon Jordi symbolisch. "Dat is de plek waar de jeugdspelers de laatste stap richting het eerste elftal zetten. Mijn vader zou dat erg hebben gewaardeerd. Daarom willen wij als familie iedereen bij Barcelona bedanken.”