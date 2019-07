‘Exceptioneel talent’ maakt indruk bij PSV: ‘Hij is echt razendsnel’

Bruma maakte afgelopen vrijdag tegen Aris Saloniki (3-0) zijn officieuze debuut voor PSV. De op één na duurste PSV-aankoop sinds Mateja Kezman heeft snelheid en dribbels als wapens en lijkt op papier een absolute versterking voor de Eredivisie. “We moeten hem zo veel mogelijk aanspelen. Met zijn snelheid en dribbels kan hij een meerwaarde zijn voor ons team”, erkent Sam Lammers maandag in het Algemeen Dagblad.

Het komt zelden voor dat een voetballer van 24 jaar met een redelijke staat van dienst één van de vijf Europese topcompetities inruilt voor een club in de Eredivisie. “Het is top dat we deze jongen konden halen'', zegt trainer Mark van Bommel op zijn beurt in het dagblad. “Hij ligt meteen ook goed in de groep, het is een vrolijke, open jongen.”

Met Bruma speelt PSV alvast in op een transfer van Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano. Jan Olde Riekerink kent Bruma uit hun gezamenlijke periode bij Galatasaray. Hij vindt het 'een knappe transfer van een exceptioneel talent'. “Als verdediger herken je meteen wat hem lastig te bespelen maakt'', zegt Nick Viergever. “Hij is echt razendsnel op de eerste meters. Hij wipt de bal zo, hup, over je voet heen en is weg.''

Bruma speelde vrijdag links en rechts voorin op de flank en wisselde daarin af met Bergwijn. De Eindhovenaren probeerden Bruma de afgelopen jaren al vaker te halen, maar waren daar tot deze zomer niet succesvol in. De aanvaller deed de afgelopen twee seizoenen in 42 Bundesliga-duels van RB Leipzig mee, maar had geen vaste basisplaats.