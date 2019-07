‘Cultspits van Go Ahead staat voor transfer naar Schotse Premier League’

Thomas Verheydt staat voor een avontuur in Schotland, zo weet de Stentor donderdag te melden. De 27-jarige aanvaller, wiens contract bij Go Ahead Eagles nog een jaar doorloopt, is topprioriteit van St. Mirren. De laagvlieger uit de Schotse Premier League heeft zich naar verluidt al gemeld bij the Eagles om de onderhandelingen te openen.

Verheydt reist aankomend weekeinde al af naar Schotland, in het gezelschap van zaakwaarnemer Danny Ris. De spits van de Deventenaren is dan aanwezig bij de bekerwedstrijd van St. Mirren tegen Dunfermline en zal na afloop in gesprek treden met vertegenwoordigers van de club. De aanvaller staat niet op de transferlijst van Kowet, maar mag desondanks voor het buitenlandse avontuur gaan.

Mocht de transfer slagen, dan komt voor Verheydt al na een seizoen een einde aan zijn verblijf bij Go Ahead. Hij kwam in de afgelopen voetbaljaargang tot 13 doelpunten en 6 assists in 35 optredens voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Verheydt was dicht bij promotie naar de Eredivisie, maar in de finale van de play-offs om promotie bleek RKC Waalwijk in extremis te sterk na een krankzinnige wedstrijd op De Adelaarshorst (4-5).

Verheydt begint in Schotland aan zijn tweede buitenlandse periode. De fysiek sterke aanvaller, die in Nederland verder MVV Maastricht diende, stond in het seizoen 2017/18 onder contract bij Crawley Town. Voor de club uit League Two kwam hij tot 2 doelpunten in 22 wedstrijden, waarna Go Ahead hem een contract voorlegde.

