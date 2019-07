‘Mijn positie is glashelder, ik ben zeer ongelukkig bij Vitesse’

Rasmus Thelander heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Vitesse. In een interview met de Gelderlander laat de Deense verdediger weten dat hij geen toekomst ziet bij de club uit Arnhem. Trainer Leonid Slutsky geeft in de achterhoede de voorkeur aan anderen en dus denkt Thelander dat een vertrek de beste optie is. In een gesprek met de trainer en technisch directeur Mohammed Allach heeft de 28-jarige mandekker zijn vertrekwens kenbaar gemaakt.

De Russische trainer van Vitesse geeft in de verdediging de voorkeur aan Danilho Doekhi, Armando Obispo en Tomas Hajek. In de oefenwedstrijden tegen FC Midtjylland en Korona Kielce kreeg Thelander speeltijd, maar ondanks de invalbeurten weet hij hoe de kaarten geschud zijn. “Mijn positie is glashelder, ik ben zeer ongelukkig bij Vitesse.”

Voorlopig zit Thelander vast bij Vitesse. Zijn contract loopt namelijk nog door tot medio 2021 en clubs hebben zich voor hem nog niet gemeld. “Het is nog vroeg in het seizoen”, reageert Thelander in het regionale dagblad. “Er ligt geen aanbieding voor mij. Ik heb vorig jaar ook weinig gespeeld. Dus moet ik mijn contract respecteren. Maar dit dreigen dan wel twee heel lange jaren te worden.”

Vorig jaar kwam Thelander over van FC Zürich. Hij merkte al snel dat het een lang seizoen ging worden. “In de voorbereiding speelde ik goed. Maar ik kreeg op mijn tweede dag bij de club al een vreemd gevoel. De trainer koos onvoorwaardelijk voor Jake (Clarke-Salter, red.) en maakte vervolgens Maikel van der Werff aanvoerder. Waarom was ik dan gehaald?”

Na een paar 'tactische fouten' tegen Viitorul werd Thelander gepasseerd. “Daarna heb ik af en toe gespeeld. Door blessures of schorsingen. Maar ik was mijn ritme helemaal kwijt. Ik ben zo ook nooit op mijn best geweest”, aldus de verdediger. “Ik ben ambitieus. Ik wil voetballen. Ik wil belangrijk zijn in een team. Een leider. Als ik dat niet ben, dan werkt het niet bij een club. Dan ben ik chagrijnig.”