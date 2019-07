FC Groningen verliest concurrentiestrijd van Bundesliga-degradant

FC Groningen heeft naast Tim Handwerker gegrepen. De 21-jarige vleugelverdediger speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor de Trots van het Noorden en de club wilde hem dolgraag definitief overnemen van 1.FC Köln. Handwerker heeft echter gekozen voor een dienstverband bij 1.FC Nürnberg, dat afgelopen seizoen uit de Bundesliga degradeerde.

Nürnberg communiceert via de officiële kanalen dat Handwerker zijn handtekening zet onder een driejarig contract. “Ik kijk uit naar de uitdaging in Nürnberg. Er staat een jong en hongerig team, dat ik graag wil helpen om de doelen te bereiken”, zegt Handwerker op de website van zijn nieuwe werkgever. Robert Palikuca, sportief directeur in Nürnberg, is in zijn nopjes met de komst van de verdediger. “Tim is een getalenteerde speler, met aanvallende kwaliteiten.”

“Hij heeft zich afgelopen jaren enorm ontwikkeld en we weten zeker dat hij hier zijn volgende stap kan zetten”, zegt Palikuca. Nürnberg eindigde afgelopen seizoen als laatste in de Bundesliga, waardoor de club na een jaar op het hoogste niveau weer afdaalt. 1.FC Köln, dat Handwerker nu laat vertrekken, promoveerde daarentegen naar de Bundesliga. De verdediger kwam in Keulen niet in de plannen voor, waardoor men besloten heeft om hem voor een onbekend bedrag naar Nürnberg te laten vertrekken.

Handwerker kwam afgelopen seizoen in het shirt van Groningen tot 34 wedstrijden, waarin hij goed was voor 3 assists. Trainer Danny Buijs had de verdediger graag in het Hitachi Capital Mobility Stadion gehouden, maar dat is dus niet gelukt. Groningen versterkte zich eerder deze zomer met Azor Matusiwa, Ramon Pascal Lunqvist, Gabriel Gudmundsson en Sam Schreck.