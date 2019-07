Peru en Renato Tapia verrassen weer en staan in finale Copa América

Peru heeft zich woensdagavond lokale tijd voor het eerst na 44 jaar voor de finale van de Copa América geplaatst. Het team van Ricardo Gareca zorgde in de kwartfinales voor een verrassing door Uruguay te elimineren, na strafschoppen, en in de halve finales werd titelverdediger Chili met duidelijk verschil aan de kant gezet. Peru, dat als derde in de groepsfase was geëindigd, zegevierde met 0-3 in de Arena do Gremio en maakt zich op voor de finale in het Maracana.

De start van het duel was levendig, met goede mogelijkheden voor Christian Cueva en Charles Aranguiz. Peru stelde orde op zaken en strafte na twintig minuten spelen wanorde in de Chileense defensie af. Na goed voorbereidend werk van Cueva en André Carrillo schoot Edison Flores de 0-1 diagonaal binnen. Achttien minuten later leidde Gabriel Arias de 0-2 in. Hij moest het na een verloren bal afleggen tegen Carrillo, waarna uiteindelijk Yoshimar Yotun met een volley een hoge voorzet afrondde.

Chili, de kampioen van 2015 en 2016, zocht in de tweede helft nadrukkelijk naar een aansluitingstreffer, maar de inspanningen resulteerden niet in een doelpunt. Een kopbal van Eduardo Vargas eindigde op de paal en na een goede kans voor Yotun op de 0-3 was het Ricardo Gallese die met drie goede reddingen de dubbele voorsprong van Peru intact hield. In de 91e minuut verscheen de 0-3 van Paolo Guerrero, na voorbereidend werk van basisklant Renato Tapia, op het scorebord.

Gallese verleende ook in de uiterste slotfase geen medewerking aan een Chileens doelpunt. Na een charge van Luis Abram op Aranguiz mocht Vargas vanaf elf meter aanleggen, maar hij zag zijn Panenka-inzet door Gallese gestopt worden. Chili en Argentinië strijden zaterdag om de derde plaats, terwijl Peru en Brazilië een dag later de finale spelen. Het gastland won in de groepsfase met 0-5 van de Peruvianen.