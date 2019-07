Khalid Sinouh voetbalt met Zinédine Zidane; Ajacied ontmoet Lionel Messi

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Khalid Sinouh zal zichzelf afgelopen week wel tweemaal in de arm hebben geknepen. De voormalige doelman van onder meer RKC Waalwijk, AZ, PSV en NEC nam met een aantal andere oud-internationals van Marokko deel aan een zaalvoetbaltoernooi in het Franse Nantes en stond daar opeens tegenover Zinédine Zidane. Het doel van het toernooi was geld ophalen voor een te bouwen standbeeld van de vorig jaar overleden oud-coach Henri Michel.

Michel speelde zijn gehele spelerscarrière voor Nantes en maakte deel uit van de legendarische ploeg van les Canaris die tussen 1973 en 1980 driemaal landskampioen van Frankrijk werd. Later versleet Michel als trainer een waslijst aan teams, waaronder de nationale ploeg van Frankrijk, Kameroen, Marokko, Tunesië, Ivoorkust en Kenia. Behalve Zidane en Sinouh gaven ook onder anderen Didier Drogba, Kader Keita en voormalig Feyenoorder Bonaventure Kalou acte de présence op het toernooi (swipe naar rechts!).





Ook Luis Manuel Orejuela, momenteel door Ajax verhuurd aan het Braziliaanse Cruzeiro, ontmoette onlangs plots een grote naam. Het toeval wil namelijk dat de Copa América momenteel wordt afgewerkt in Brazilië en dat de Argentijnse ploeg zich in Belo Horizonte voorbereidt op de halve finales tegen Brazilië. Cruzeiro is gevestigd in Belo Horizonte en daardoor kon het zo zijn dat Orejuela deze week Lionel Messi tegen het lijf liep. Orejuela is overigens tot het einde van het kalenderjaar door Ajax verhuurd aan Cruzeiro, dat de 23-jarige Colombiaan daarna definitief kan overnemen.