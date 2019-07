Sjaak Swart keurt transfer Ajax goed: ‘Via een omweg alsnog de top halen’

Dennis Johnsen speelt komend seizoen zo goed als zeker op huurbasis voor PEC Zwolle. De club uit Overijssel neemt de buitenspeler tijdelijk over van Ajax, waar hij geen perspectief heeft op speelminuten in de hoofdmacht van Erik ten Hag. PEC heeft ook een optie tot koop laten opnemen in het beoogde huurcontract met de Amsterdammers.

Johnsen, die niet verder kwam dan vijf wedstrijden in het eerste van Ajax, werd vorig seizoen ook al tijdelijk ondergebracht bij voormalig werkgever sc Heerenveen. Sjaak Swart denkt dat PEC een goede club voor de 21-jarige Noor is. Hij omschrijft Johnsen als 'een echte publiekstrekker' die tegelijkertijd te voorspelbaar is. "Als linksbuiten heb je drie opties: buitenom, binnendoor of combineren. Ik probeerde altijd te variëren.”

“Dan ben je nauwelijks te verdedigen. Johnsen kiest altijd voor de actie”, vertelt Swart dinsdag in gesprek met de Stentor. “Johnsen is ontzettend snel, heeft ook een actie, maar ziet er maar drie van de tien slagen.” Swart heeft er vertrouwen in dat Johnsen onder John Stegeman het belang van de omschakeling gaat inzien. “Hij is ontzettend snel en wendbaar en als hij aan deze tekortkomingen werkt, dan kan hij zoals velen via een omweg alsnog de top halen.”

Johnsen werd in 2017 voor 2,4 miljoen euro door Ajax van Heerenveen overgenomen. De Friese club had vorig seizoen in de huurovereenkomst een optie tot koop op de buitenspeler, maar maakte hier geen gebruik van. Het contract van Johnsen bij Ajax loopt nog door tot de zomer van 2021.