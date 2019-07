Smaakmaker van FC Twente gestald in Championship: ‘Een geweldige kans’

Matthew Smith speelt aankomend seizoen op huurbasis bij Queens Park Rangers. De club uit de Engelse Championship laat maandagmiddag via de officiële kanalen weten dat de middenvelder voor een jaar gehuurd wordt van Manchester City. Bij die club verlengde hij onlangs zijn contract met vier jaar.

Smith kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor FC Twente en was daar een belangrijke schakel in het team dat kampioen werd van de Keuken Kampioen Divisie en zo promotie naar de Eredivisie afdwong. TC Tubantia voegt toe dat FC Twente graag nog langer met hem door wilde, maar al snel doorkreeg dat Manchester City andere plannen had.

De international van Wales wordt nu aan QPR verhuurd om zo ervaring op te kunnen doen in de fysiek zware Championship: “Dit is een geweldige kans voor mij en ik kan niet wachten”, reageert hij opgetogen op zijn nieuwe avontuur. “Dit is een zware competitie en ik had het gevoel dat ik deze stap nodig had om mezelf door te ontwikkelen.”

“Wanneer je naar een nieuwe club gaat, wil je ook wedstrijden spelen. Daarom ben ik hierheen gekomen, om te bewijzen dat ik dit niveau aankan. Ik moet het aan mezelf bewijzen en ook aan iedereen hier bij de club.” Manchester City pikte de negentienjarige Smith in 2013 op in de jeugd van West Bromwich Albion, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nog niet. Afgelopen seizoen kwam hij tot 37 wedstrijden in Twentse dienst.