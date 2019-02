Rijzende ster van FC Twente spart met Bale en Ramsey: ‘Ze helpen me altijd’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Matthew Smith, de Manchester City-huurling op het middenveld van FC Twente.

Door Robin Bruggeman

“Ik leer enorm veel van Ryan Giggs, hij was een geweldige speler en is ook een geweldige trainer.” Aan het woord is Matt Smith, dit seizoen middenvelder van FC Twente, maar ook international van Wales. De jongeling stond in de afgelopen maanden regelmatig met grote namen als Gareth Bale en Aaron Ramsey op het veld en had al snel door dat hij altijd bij hen terecht kan: “Dat zijn echt topspelers. Ze helpen me allemaal als ik ergens mee zit of ergens vragen over heb”, vertelt hij in gesprek met Voetbalzone. De wieg van Smith stond negentien jaar geleden in het Engelse Redditch en via zijn Welshe opa kwam hij uiteindelijk terecht bij the Dragons: “Toen ik veertien jaar was werd ik voor het eerst uitgenodigd door de bond. Ik genoot toen erg van de saamhorigheid op de trainingskampen van Wales. Nu speel ik zes jaar later bij het eerste elftal en denk ik dat ik een fantastische keuze heb gemaakt. Ik vind het geweldig om voor Wales te spelen.”

Smith speelde tot nu toe vier interlands namens Wales.

Smith maakte eind mei van het afgelopen jaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico zijn debuut en een ruime week later volgde in de Nations League tegen Ierland ook zijn eerste officiële interland namens Wales. Giggs selecteerde de destijds achttienjarige middenvelder terwijl hij nog geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van Manchester City had gespeeld en driekwart jaar later is dat nog steeds het geval. Smith speelt dit seizoen op huurbasis voor FC Twente en groeide in Enschede al snel uit tot een vaste waarde op het middenveld. Het talent kwam naar Nederland met het idee om veel minuten te maken en die keuze pakt vooralsnog goed uit. Hij is dan ook al helemaal gewend in zijn nieuwe woonplaats: “Dat heeft me niet veel moeite gekost. Het is natuurlijk wel wat anders dan ik gewend ben, maar uiteindelijk krijg ik hier de kans om te voetballen en daar ben ik erg blij mee. Dit is waar ik op uit was.”

“Gezien de resultaten en de hoeveelheid speeltijd die ik krijg, ben ik ervan overtuigd dat dit de juiste keuze is geweest. Het betekent veel voor mij dat ik nu zoveel speel en het helpt me in mijn ontwikkeling, dus ik ben erg blij met de manier waarop dit seizoen verloopt.” FC Twente degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie en de grote doelstelling in de huidige voetbaljaargang is om weer terug te keren naar het hoogste niveau. Smith wist meteen na zijn aankomst in Enschede waar hij aan begonnen was: “Tijdens een van mijn eerste gesprekken hier werd er tegen mij gezegd: ‘We willen kampioen worden en we willen weer terug naar de Eredivisie.’ Ik wist dus direct dat dat was wat de club wilde en ik wil het natuurlijk zelf ook. Alle spelers willen dat, net als de fans.”

De statistieken van Smith in dienst van FC Twente.

De Tukkers gaan door een reeks van tien overwinningen op rij met een voorsprong van elf punten op nummer twee Sparta Rotterdam inmiddels soeverein aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. Het begin van het seizoen verliep echter moeizamer en Smith merkte tijdens de voorbereiding dat de degradatie van een paar weken ervoor zijn uitwerking niet had gemist: “Toen ik hier kwam wist ik dat de sfeer wat bedrukt zou kunnen zijn, maar veel van de spelers die erbij waren toen FC Twente degradeerde spelen hier nu niet meer. Met de komst van al die nieuwe jongens veranderde de sfeer weer, dat is ook normaal denk ik”, blikt hij terug. Naast de geboren Engelsman versterkte de club zich in de zomer ook met Ricardinho, Rafael Ramos, Javier Espinosa, Wout Brama, Tim Hölscher, Xandro Schenk, Nacho Monsalve en de huurlingen Ulrich Bapoh, Rafik Zekhnini, Aitor Cantalapiedra en Cristian González. Het duurde dan ook even voordat trainer Marino Pusic hier een geheel van wist te smeden: “Met zoveel nieuwe jongens was het aan het begin wat lastiger, maar je ziet nu dat er veel saamhorigheid is ontstaan binnen de groep. Daar hebben we wel hard aan moeten werken, we hebben moeten werken aan de onderlinge relatie omdat veel van ons nieuw waren. Maar ik heb het gevoel dat we er nu goed voor staan.”

Smith kwam namens Jong Manchester City vorig seizoen 19 keer in actie in de Premier League 2 en inmiddels staat de teller voor de middenvelder in de Keuken Kampioen Divisie ook al weer op 24 optredens. Het talent had na zijn komst naar Nederland een paar weken nodig om te wennen aan de verschillen tussen de Engelse beloftencompetitie en het tweede Nederlandse niveau: “We spelen natuurlijk tegen oudere spelers, die allemaal groot en sterk zijn. Het is vaak een echt gevecht op het middenveld. Dat was aan het begin lastig, maar na de eerste paar wedstrijden had ik wel door wat er hier van je gevraagd wordt. Daarnaast is de druk hier veel hoger, er spelen veel meer zaken mee dan in de Premier League 2. Daarom is het in het algemeen wat zwaarder. Zeker bij FC Twente liggen de verwachtingen en de standaarden waar het publiek aan gewend is enorm hoog. Dat maakt het moeilijker, maar ook veel leuker.”

Smith speelde vorig seizoen zijn wedstrijden namens Jong Manchester City in de Premier League 2.

Vanwege de goede resultaten van de afgelopen maanden is de hoop op een snelle terugkeer in de Eredivisie onder de achterban inmiddels tot flinke hoogte gestegen, maar Smith en zijn ploeggenoten rekenen zich vooralsnog niet rijk: “Het zou niet goed zijn als we nu al gaan denken dat we kampioen zijn. Er is nog veel werk te verzetten en na één slecht resultaat zal de druk weer toenemen. We denken zeker niet dat we nu al kampioen zijn, we proberen het wedstrijd voor wedstrijd te bekijken en elke volgende wedstrijd als winnaar af te sluiten. Aan het einde van het seizoen kunnen we dan kijken waar we staan, we kunnen niet nu al de mentaliteit ontwikkelen dat we er al zijn”, is hij stellig. De controleur waakt er dan ook voor om de concurrentie te onderschatten, al moet promotie wel duidelijk het doel zijn voor de aankomende maanden: “Er spelen een aantal goede teams en voetballers in deze competitie. Persoonlijk ben ik echter van mening dat FC Twente hier niet thuishoort. Veel mensen denken er hetzelfde over en het is mijn taak, en die van de rest van het team, om deze club weer terug te krijgen in de Eredivisie, waar Twente normaal gesproken hoort te spelen.”

Als de club inderdaad weet te promoveren naar de Eredivisie maakt Smith de rentree op het hoogste niveau normaal gesproken zelf niet meer mee. De Engelsman keert na dit seizoen in principe terug naar Manchester, al bestaat de kans dat hij volgend seizoen nog steeds in De Grolsch Veste actief is wel: “Ik sluit niets uit, maar ik weet het op dit moment nog niet. Er zijn een paar gesprekken met de club geweest over hoe het nu gaat en daarin praten we ook over wat het beste is voor mij. Als City besluit om mij een nieuw contract aan te bieden, ga ik ernaar kijken om te zien wat het beste is. Waarschijnlijk weet ik over een paar weken of maanden meer, maar nu nog niet”, legt hij uit. Smith ligt tot medio 2020 vast bij de huidige koploper van de Premier League en droomt nog altijd van een carrière in het skyblue: “Ik wil nog steeds het eerste van City halen, maar ik snap ook hoe moeilijk dat zal worden. Ik moet realistisch zijn over mijn kansen. Het zou natuurlijk een geweldige ervaring zijn om daar in de hoofdmacht te spelen.”

Naam: Matthew Smith

Geboortedatum: 22 november 1999

Club: FC Twente (verhuurd door Manchester City)

Positie: controlerende middenvelder

Sterke punten: werkethiek, inzicht, onderscheppingen

