Update: FIFA start onderzoek naar wangedrag Kameroense vrouwen

Het vrouwenteam van Engeland bereikte zondagavond ten koste van Kameroen de kwartfinale van het WK. Na de wedstrijd gaat het echter nauwelijks over de 3-0 overwinning, maar vooral over het wangedrag van het Afrikaanse team. Phil Neville, bondscoach van Engeland, reageert na afloop in gesprek met BBC woedend op de gebeurtenissen tijdens het duel in het Stade du Hainaut in Valenciennes.

“Door het gedrag van de speelsters was deze wedstrijd geen achtste finale op het WK waardig. Dit gaat de wereld over en ik kan hier niet zeggen dat ik ervan genoten heb. Mijn speelsters ook niet. Jonge meisjes zien dit gedrag en dat is niet goed. Daarom kan ik hier niet verkondigen dat het geweldig of fantastisch was, omdat we de kwartfinale hebben gehaald. Het gaat om het grotere plaatje”, foetert Neville na afloop van het duel.

“Dit gedrag was verkeerd, omdat dit het imago van het vrouwenvoetbal beïnvloedt. Nu gaat het in de wereld over een team dat weigert om te spelen”, vervolgt de keuzeheer. “Er bestaat een bepaalde standaard als het op gedrag aankomt en mijn speelsters hebben dat gedaan, daar ben ik trots op. Of ik het gedrag van Kameroen ergens kan begrijpen? Nee, absoluut niet. Ellen White stond niet buitenspel, deal with it.”

“We kennen de regels, iedere beslissing van de scheidsrechter was juist. Uiteindelijk hadden we nog een penalty verdiend, terwijl zij een rode kaart hadden moeten krijgen. Ze hebben geluk gehad dat de score niet verder is opgelopen”, aldus Neville. Op de persconferentie zegt de Engelse bondscoach direct dat hij zich schaamt voor het gedrag van Kameroen. “Als mijn speelsters zich zo zouden gedragen, zouden ze nooit meer voor Engeland spelen. We hebben de plicht om het vrouwenvoetbal te promoten.”

Update 26 juni 21.16 uur - FIFA start onderzoek naar wangedrag Kameroense vrouwen

De FIFA is een onderzoek gestart naar aanleiding van de incidenten tijdens het duel tussen Engeland en Kameroen (3-0). Onderzocht wordt of de Kameroense vrouwen artikel 52 (teamwangedrag) en 57 (beledigend gedrag en fair play) uit de FIFA-reglementen hebben geschonden. De Afrikanen raakten na afloop van de verloren achtste finale in opspraak vanwege hun vermeende onsportieve gedrag tijdens de wedstrijd. Zo werden harde tackles op de Engelsen niet geschuwd en kreeg scheidsrechter Qin Liang een duw van Jeannette Yango.