West Ham United en Valencia zien bod van 32,5 miljoen geaccepteerd worden

West Ham United lijkt vastberaden om volgend seizoen hoge ogen te gaan gooien in de Premier League. The Hammers rondden vrijdag voor een bedrag van 28 miljoen euro al de komst van Pablo Fornals af en Maxi Gómez is de volgende die vanuit LaLiga de overstap naar Londen moet maken. Sky Sports meldt zaterdagmiddag dat Celta de Vigo een bod van 32,5 miljoen euro op de aanvaller heeft geaccepteerd.

Gómez staat al langer op de radar bij West Ham, want in januari werd de 22-jarige spits ook al in verband gebracht met een transfer naar de Londense club. West Ham hield toen dringend rekening met een vertrek van Marko Arnautovic, maar doordat een vertrek van de Oostenrijker toen uitbleef, werd uiteindelijk toch afgezien van de komst van Gómez. Manager Manuel Pellegrini is echter nog altijd gecharmeerd van de kwaliteiten van de Uruguayaans international en heeft bij de clubleiding alsnog aangedrongen op diens komst.

De potentiële opstelling van West Ham United op dit moment.

Een bod van 32,5 miljoen euro is door Celta de Vigo inmiddels geaccepteerd, maar West Ham is niet de enige club met belangstelling voor Gómez: Valencia zou voor een vergelijkbaar bedrag overeenstemming hebben bereikt met de Galiciërs over een transfer van Gómez. Daardoor lijkt de aanvaller, die het afgelopen seizoen in 35 competitiewedstrijden voor Celta de Vigo goed was voor 13 doelpunten en 5 assists en in het Estadio Balaídos nog een contract heeft tot medio 2022, de keuze te hebben tussen een avontuur in Engeland en een langer verblijf in Spanje.

West Ham maakt sowieso een bedrijvige indruk op de transfermarkt. Vrijdag werd aanvallende middenvelder Pablo Fornals voor minimaal 28 miljoen euro opgepikt bij Villarreal, terwijl in een eerder stadium keepers David Martin en Roberto Jiménez Gago al transfervrij werden toegevoegd aan de selectie van Pellegrini. De Chileense manager lijkt zijn middenveld ook in een defensief opzicht van een kwaliteitsinjectie te willen voorzien, want volgens Engelse media heeft West Ham ook nog een bod van 14,6 miljoen euro uitgebracht op Joan Jordán, een 24-jarige defensieve middenvelder van Eibar.