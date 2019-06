Turkse grootmacht meldt zich in Eredivisie voor spits van 2,5 miljoen euro

Peniel Mlapa maakte onlangs definitief de overstap van Dynamo Dresden naar VVV-Venlo, maar ondanks een driejarig contract is de kans groot dat hij de club uit Limburg op korte termijn gaat verlaten. Volgens De Limburger is er volop belangstelling voor de 28-jarige spits en heeft Besiktas zich zelfs al gemeld bij VVV. De Eredivisionist wil Mlapa niet zonder slag of stoot laten gaan en hanteert een vraagprijs van 2,5 miljoen euro.

Volgens het regionale dagblad staan clubs uit Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, Japan en China in de rij vor Mlapa. Besiktas heeft zich al gemeld in Venlo en legde naar verluidt een bod van 2,1 miljoen euro voor hem neer. Algemeen directeur Marco Bogers bevestigt de interesse van Besiktas, maar ontkent dat er een bod is uitgebracht. “Wij denken aan een bedrag van 2,5 miljoen euro”, aldus Bogers.

Mlapa speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis in Venlo en maakte indruk in de Eredivisie. Met 15 doelpunten en 3 assists in 32 wedstrijden heeft de aanvaller zich in de kijker gespeeld bij verschillende clubs, zo beaamde manager voetbal Stan Valckx vorige week woensdag op de website van VVV. “Het verbaast ons niet dat er veel interesse voor hem is uit binnen- en buitenland. Hier gaan we ons de komende tijd over beraden.” Met Elia Soriano heeft VVV al een eventuele vervanger voor Mlapa in huis gehaald.