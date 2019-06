Dinsdag, 11 Juni 2019

PSV’er beïnvloedt toekomst van James Rodriguez

Lazio is in de zoektocht naar defensieve versterkingen neergestreken in Duitsland. De Romeinen zien wel heil in de komst van Kevin Vogt, centrumverdediger van TSG Hoffenheim. (Radio Sei)

Barcelona wil Sergi Palencia van de hand doen. Voorlopig wil geen enkele club echter aan de vraagprijs van tien miljoen euro voor de rechtsback, die vorig seizoen aan Girondins Bordeaux werd verhuurd, voldoen. (Sport)

Hirving Lozano ziet een overgang naar Napoli niet langer zitten. De aanvaller van PSV wil uitsluitend naar Manchester United, waar het aantrekken van een voorhoedespeler op dit moment even geen prioriteit is. (The Sun)

James Rodriguez is mogelijk het antwoord van Napoli op het afhaken van Lozano. De Italianen wachten af wat het gesprek tussen zaakwaarnemer Jorge Mendes en Real Madrid over de transfervoorwaarden oplevert. (AS)

Ook FC Porto is in de markt voor Gianluigi Buffon. De topclub uit Portugal ziet in de ervaren Italiaan een geschikte vervanger van Iker Casillas, die zeer waarschijnlijk noodgedwongen een punt achter zijn loopbaan moet zetten. (A Bola)