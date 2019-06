‘Barcelona sluit deur voor vertrek niet en verlangt 45 à 50 miljoen euro’

Barcelona betaalde Benfica twee jaar geleden ruim 35 miljoen euro voor Nélson Semedo en de kans is aanwezig dat de Catalanen deze zomer een mooie winst gaan maken op de rechtsback. De Portugees, die zondagavond nog ten koste van het Nederlands elftal de Nations League won, werd afgelopen week al eens in verband gebracht met een vertrek naar Atlético Madrid en Marca weet hier maandag aan toe te voegen dat Barça niet per definitie afwijzend staat tegenover een transfer.

De 25-jarige Semedo wisselde in het net afgelopen seizoen met Sergi Roberto af op de rechtsbackpositie en kwam uiteindelijk in iets meer dan veertig procent van alle minuten die Barcelona in het voorbije jaar speelde in actie. De verdediger is hier echter niet tevreden over en hij zou zijn club inmiddels al hebben laten weten dat hij een vertrek uit het Camp Nou overweegt.

De landskampioen van Spanje beschouwt Semedo wel als een speler die een rol zou kunnen gaan spelen in de toekomst, maar is aan de andere kant op zoek naar transferinkomsten en een verkleining van het salarishuis om verdere transferplannen te kunnen verwezenlijken. Barcelona heeft de deur voor een vertrek van de vleugelverdediger daarom definitief niet gesloten en de club denkt naar verluidt aan een transfersom van 45 à 50 miljoen euro.

De Catalanen geloven dat deze prijs gerechtvaardigd is vanwege de stappen die Semedo in de afgelopen twee jaar heeft gezet en de club heeft ook gezien welke prijzen er in de afgelopen jaren zijn betaald voor andere vleugelverdedigers. Benjamin Mendy (voor 58 miljoen euro van AS Monaco naar Manchester City), Kyle Walker (voor 56 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Manchester City) en João Cancelo (voor 41 miljoen euro van Valencia naar Juventus) wisselden eerder al voor flinke bedragen van club en Barcelona denkt dat Semedo in dezelfde categorie past.

Atlético lijkt op dit moment het meest nadrukkelijk in de markt voor de tienvoudig international van Portugal. Los Colchoneros zijn op zoek naar een opvolger van Juanfran en zien in de rechtsback, ondanks dat zij al over Santiago Arias kunnen beschikken, een goede aanwinst. De Madrilenen wilden Semedo volgens eerdere geruchten zelfs in de transfer van Antoine Griezmann naar Barcelona betrekken, maar Paris Saint-Germain lijkt inmiddels de beste papieren voor de komst van de Fransman in handen te hebben.