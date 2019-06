Eerste WK-doelpunt in 7.287 dagen leidt zege Italië op Australië in

Italië heeft in zijn eerste groepswedstrijd op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk met 1-2 gewonnen van Australië en was tevens voor het eerst in twee decennia trefzeker op een WK. Het andere duel in groep C later deze zondag gaat tussen topfavoriet Brazilië en Jamaica. De aftrap van die ontmoeting is om 15.30 uur.

Sam Kerr bracht de vrouwenploeg van Australië, in de voorbereiding op het WK met 3-0 verslagen door de Oranje Leeuwinnen, halverwege de eerste helft aan de leiding. De strafschop van de aanvalster werd nog gekeerd door Laura Giuliani, maar de sluitpost van de Italianen had geen antwoord op de rebound van de speelster van Chicago Red Stars. Emily van Egmond was dicht bij de tweede Australische treffer, maar haar inzet kwam via de lat weer het veld in. Giuliani hield haar ploeg vervolgens op de been door een kopbal van Chloe Logarzo onschadelijk te maken.

Caitlin Foord verzuimde de 2-0 te maken voor Australië, waarna de Italianen aan de andere kant keihard toesloegen. Barbara Bonansea profiteerde van geschutter in de Australische verdediging en tekende vervolgens voor de gelijkmaker. Het was tevens het eerste doelpunt van Italië op een eindronde sinds het WK van 1999. Het Italiaanse vrouwenelftal wist zich namelijk niet te kwalificeren voor de voorgaande vier WK’s en moest maar liefst 7.287 dagen wachten op een treffer tijdens een WK, wat overigens een record is.

Italië dacht twintig minuten voor tijd een strafschop te krijgen vanwege een handsbal in het Australische strafschopgebied. De scheidsrechter trad in overleg met de VAR, maar legde de bal uiteindelijk niet op de stip. Het elftal van bondscoach Milena Bertolini ging in de slotfase vol voor de winst en had pech toen een doelpunt van invalster Daniela Sabatino werd geannuleerd wegens buitenspel. Australië deed er ook alles aan om alsnog drie punten aan het eerste groepsduel over te houden, maar het was Italië dat de overwinning naar zich toetrok. Bonansea kopte in de vijfde minuut van blessuretijd raak en zorgde daarmee voor een verrassende ontknoping in Valenciennes.