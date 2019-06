Dries Mertens belangrijk in antwoord van België op 9-0 zege Rusland

België heeft zaterdagavond ook het derde kwalificatieduel richting het EK van volgend jaar zomer in winst omgezet. Het team van bondscoach Roberto Martinez was duidelijk een maatje te groot voor Kazachstan, dat in 2008 en 2012 ook al de opponent van de Rode Duivels in een EK-kwalificatieronde was. De zege van België volgt enkele uren na de imponerende 9-0 overwinning van Rusland op San Marino.

De ploeg van Martinez legde in de eerste helft de basis voor de overwinning, met twee goals in de eerste veertien minuten. Dries Mertens kreeg de bal van Eden Hazard en zag hoe zijn van richting veranderde schot over doelman Dmytro Nepogodov in het net belandde. Drie minuten later verdubbelde Castagne reeds de voordelige marge. De toch wel verrassing in de basis knikte een voorzet van Mertens binnen: 2-0.

Kazachstan was niet in staat om de spanning terug in de wedstrijd te brengen. België speelde de bal te langzaam rond om de bezoekers helemaal in de verdrukking te spelen, maar de 3-0 bleef in de lucht hangen. Zo voorkwam Nepogodov dat de naam van Romelu Lukaku op het scorebord verscheen en het aluminium voorkwam een treffer van Kevin De Bruyne.

Lukaku gooide het duel vijf minuten na de onderbreking alsnog in het slot. Een inzet van Mertens raakte de paal, waarna Lukaku het leer alsnog in de rebound in het doel van Wit-Rusland kon werken. Meer doelpunten vielen er niet in het Koning Boudewijn Stadion. Thibaut Courtois kreeg in de 78e minuut pas zijn eerste schot tussen de palen, van Bauyrzhan Islamkhan, te verwerken. België gaat aan kop in Groep I, met negen uit drie, terwijl Rusland drie punten minder heeft.