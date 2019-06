‘Overmars zat nog met een blikje energy en slapende ogen toen ik tekende’

Kik Pierie speelt vanaf deze zomer voor Ajax, nadat de Amsterdammers een transfersom hebben overgemaakt aan sc Heerenveen. Bij de aankondiging van Kjell Scherpen, die overkomt van FC Emmen, bracht Ajax een ludieke video naar buiten dat de doelman strafregels moest opschrijven. Dat er bij de komst van Pierie geen filmpje was, heeft volgens de stopper een goede reden.

De jongeling tekende namelijk in de Johan Cruijff ArenA toen Ajax verplichtingen had in de Champions League. “Toen ik tekende, kwamen ze volgens mij net terug uit Turijn”, vertelt Pierie bij FC Afkicken. De verdediger grapt dat de Ajax-directie daarom niet beschikbaar was. “Marc Overmars zat nog met een blikje energy en half slapende ogen aan tafel toen ik mijn contract tekende.”

Pierie denkt dat hij in Amsterdam veel gaat hebben aan Daley Blind. Het talent denkt dat de twee gelijkenissen vertonen. “Ik ben centrale verdediger en linksback, net als Blind. Mijn hoofdpositie is links centraal”, aldus Pierie, die donderdag heeft gekeken naar de wedstrijd tussen Nederland en Engeland in de halve finale van de Nations League. De verdediger heeft genoten van Frenkie de Jong en vindt het goed dat de middenvelder zich niets aantrekt van de kritiek dat hij teveel risico's neemt.

“Waarom zou hij dat doen? Hij kan het en hij weet dat hij het kan. Waarom zou je dat dan niet meer doen als je één foutje maakt? Hierdoor maakt hij het verschil en gaat hij naar Barcelona. Anders wordt hij veel te vlak. Dat moet hij helemaal niet doen”, aldus Pierie over De Jong, die voor maximaal 86 miljoen euro Ajax deze zomer inruilt voor de Catalaanse grootmacht.