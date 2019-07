Transferoverzicht Keuken Kampioen Divisie: alle in- en uitgaande transfers

De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie doen met oog op 2019/20 volop zaken op de zomerse transfermarkt. De kranten worden in deze periode gevuld met de meest wilde en bizarre geruchten over tal van voetballers. In dit transferoverzicht is alleen ruimte voor afgeronde transfers. Hieronder vind je alle deals van NAC Breda, Excelsior, Go Ahead Eagles, NEC, Roda JC Kerkrade en alle andere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie.

Spelers die afgelopen seizoen elders op huurbasis actief waren en deze zomer bij hun werkgever zijn teruggekeerd én jeugdspelers die zijn overgeheveld naar de A-selectie, zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht. Spelers die per 30 juni 2019 transfervrij bij een club zijn vertrokken én nog geen nieuwe werkgever hebben óf niet langer in het betaald voetbal actief zijn, zijn evenmin in het onderstaande overzicht meegenomen.

Voor het laatst bijgewerkt op 4 juli 2019 om 15.24 uur

Almere City FC

Nieuw:

Dico Koppers (transfervrij van PEC Zwolle)

Vertrokken:

SC Cambuur

Nieuw:

Daniel Bouman (transfervrij van FC Groningen)

Calvin Mac-Intosch (transfervrij van Fortuna Sittard)

Mees Hoedemakers (gehuurd van AZ)

Kellian van der Kaap (transfervrij van FC Groningen)

Mitchel Paulissen (transfervrij van Roda JC Kerkrade)

Jamie Jacobs (overgenomen van AZ)

Vertrokken:

Xavier Mous (verkocht aan PEC Zwolle)

FC Den Bosch

Nieuw:

Paco van Moorsel (transfervrij van Go Ahead Eagles)

Vertrokken:

Jort van der Sande (transfervrij naar FC Eindhoven)

FC Dordrecht

Nieuw:

Stef Gronsveld (transfervrij van FC Emmen)

Jordie van Leeuwen (transfervrij van Feyenoord)

Nelson Amadin (transfervrij van Feyenoord)

Jaron Vicario (transfervrij van Feyenoord)

Zeki Erkilinc (transfervrij van Heracles Almelo)

Ramón ten Hove (gehuurd van Feyenoord)

Noah Lewis (gehuurd van Feyenoord)

Dylan de Braal (transfervrij van Helmond Sport)

Jari Schuurman (transfervrij van Feyenoord, na huurperiode tot 30 juni)

Ian Smeulers (gehuurd van Feyenoord)

Vertrokken:

Antonio Stankov (transfervrij naar Pyunik Erevan)

Maarten Peijnenburg (transfervrij naar FC Eindhoven)

Terence Groothusen (transfervrij naar Hibernians FC)

FC Eindhoven

Nieuw:

Maarten Peijnenburg (transfervrij van FC Dordrecht)

Jort van der Sande (transfervrij van FC Den Bosch)

Vertrokken:

Joran Vermeulen (transfervrij naar Lommel SK)

Rochdi Achenteh (transfervrij naar FC Ararat-Armenia)

Rodney Klooster (transfervrij naar Botev Plovdiv)

Augustine Loof (transfervrij naar Balzan FC)

Elisha Sam (transfervrij naar Arda Kardzhali)

Excelsior

Nieuw:

Sander Fischer (transfervrij van Vendsyssel FF)

Kyle Ebecilio (transfervrij van ADO Den Haag)

Joël Zwarts (transfervrij van Feyenoord)

Tobias Kleijweg (transfervrij van Excelsior Maassluis)

Siebe Horemans (transfervrij van KAA Gent)

Vertrokken:

Desevio Payne (transfervrij naar FC Emmen)

Ryan Koolwijk (transfervrij naar AS Trencín)

Lorenzo Burnet (transfervrij naar FC Emmen)

Jurgen Mattheij (transfervrij naar Sparta Rotterdam)

Go Ahead Eagles

Nieuw:

Elmo Lieftink (transfervrij van Willem II)

Nicolas Abdat (transfervrij van SG Wattenscheid 09)

Boyd Lucassen (transfervrij van Vitesse)

Max Leeflang (transfervrij van VV Berkum)

Wout Droste (transfervrij van Heracles Almelo)

Joran Swart (transfervrij)

Mael Corboz (transfervrij van SG Wattenscheid 09)

Martijn Berden (transfervrij van Vitesse)

Vertrokken:

Giovanni Büttner (transfervrij naar TOP Oss)

Orhan Dzepar (transfervrij naar Helmond Sport)

Paco van Moorsel (transfervrij naar FC Den Bosch)

Roland Baas (transfervrij naar De Graafschap)

De Graafschap

Nieuw:

Gregor Breinburg (transfervrij van Sparta Rotterdam)

Toine van Huizen (transfervrij van Telstar)

Hidde Jurjus (gehuurd van PSV)

Ralf Seuntjens (transfervrij van VVV-Venlo)

Roland Baas (transfervrij van Go Ahead Eagles)

Jesse Schuurman (transfervrij van Vitesse)

Vertrokken:

Furdjel Narsingh (transfervrij naar FC Ararat-Armenia)

Marlon Versteeg (verhuurd aan Spakenburg)

Helmond Sport

Nieuw:

Kay van der Vorst (transfervrij van VVV-Venlo)

Sander Vereijken (transfervrij van VV Gemert)

Givan Werkhoven (transfervrij)

Jeffrey Neral (transfervrij van VV SteDoCo)

Daan Klomp (gehuurd van NAC Breda)

Ferry de Regt (transfervrij van TOP Oss)

Guus Joppen (transfervrij van NEC)

Robert Mutzers (transfervrij van Kozakken Boys)

Diego Snepvangers (gehuurd van NAC Breda)

Orhan Dzepar (transfervrij van Go Ahead Eagles)

Vertrokken:

Arne Naudts (transfervrij naar SpVgg Unterhaching)

Dylan de Braal (transfervrij naar FC Dordrecht)

Jong Ajax

Nieuw:

Vertrokken:

Mitchel Bakker (transfervrij naar Paris Saint-Germain)

Sebastian Pasquali (transfervrij naar Western United)

Robin Schouten (transfervrij naar NAC Breda)

Navajo Bakboord (verkocht aan Heracles Almelo)

Teun Bijleveld (transfervrij naar Heracles Almelo)

Azor Matusiwa (verkocht aan FC Groningen)

Ché Nunnely (verkocht aan Willem II)

Jong AZ

Nieuw:

Vertrokken:

Sam Aarts (transfervrij naar Telstar)

Jamie Jacobs (verkocht aan SC Cambuur)

Jong PSV

Nieuw:

Justin de Haas (transfervrij van AZ)

Robin Lauwers (transfervrij)

Vertrokken:

Marlon Frey (transfervrij naar SV Sandhausen)

Lennerd Daneels (transfervrij naar RKC Waalwijk)

Justin Lonwijk (transfervrij naar FC Utrecht)

Laros Duarte (verkocht aan Sparta Rotterdam)

Jong FC Utrecht

Nieuw:

Hicham Acheffay (transfervrij van Vitesse)

Vertrokken:

Rick Mulder (transfervrij naar FC Kapellen)

Shayne Pattynama (transfervrij naar Telstar)

MVV Maastricht

Nieuw:

Enes Mahmutovic (gehuurd van Middlesbrough)

Marnick Vermijl (transfervrij van Preston North End, na huurperiode tot 30 juni)

Vertrokken:

Tuur Houben (transfer naar Telstar)

Ricardo Ippel (transfervrij naar Lommel SK)

Asumah Abubakar (transfervrij naar SC Kriens)

NAC Breda

Nieuw:

Finn Stokkers (transfervrij van Fortuna Sittard)

Nacho Monsalve (transfervrij van FC Twente)

Nick Olij (transfervrij van AZ)

Robin Schouten (transfervrij van Ajax)

Roger Riera (transfervrij van Villarreal)

Andrija Filipovic (overgenomen van ND Gorica)

Vertrokken:

Ramon Pascal Lundqvist (verkocht aan FC Groningen)

Mitchell te Vrede (transfervrij naar Al-Fateh)

Mikhail Rosheuvel (transfervrij naar Al-Dhafra)

Richelor Sprangers (transfervrij naar Telstar)

Greg Leigh (verhuurd aan Aberdeen)

Daan Klomp (verhuurd aan Helmond Sport)

Diego Snepvangers (verhuurd aan Helmond Sport)

Gervane Kastaneer (verkocht aan Coventry City)

Menno Koch (verkocht aan AS Eupen)

Sullay Kaikai (transfervrij naar Blackpool)

NEC Nijmegen

Nieuw:

Mattijs Branderhorst (transfervrij van Willem II, na huurperiode tot 30 juni)

Joey van den Berg (transfervrij van Reading, na huurperiode tot 30 juni)

Vertrokken:

Guus Joppen (transfervrij naar Helmond Sport)

Roda JC Kerkrade

Nieuw:

Vertrokken:

Mitchel Paulissen (transfervrij naar SC Cambuur)

Florian Loshaj (transfervrij naar FC Politehnica Iasi)

Mario Engels (transfervrij naar SV Sandhausen)

Jannes Vansteenkiste (transfervrij naar SK Deinze)

Telstar

Nieuw:

Richelor Sprangers (transfervrij van NAC Breda)

Anthony Berenstein (transfervrij van FC Volendam)

Cas Dijkstra (transfervrij van HVV Hollandia)

Zep Swijghuisen Reigersberg (transfervrij van FC Utrecht)

Reda Kharchouch (transfervrij van OFC Oostzaan)

Tuur Houben (transfervrij van Telstar)

Abdel Mounaim El Ouazzane (transfervrij van SC Cambuur)

Shayne Pattynama (transfervrij van FC Utrecht)

Anthony Swolfs (transfervrij van KAA Gent)

Roscello Vlijter (transfervrij van Feyenoord)

Sam Aarts (transfervrij van AZ)

Vertrokken:

Karim Rossi (transfervrij naar FC Chiasso)

Toine van Huizen (transfervrij naar De Graafschap)

Terell Ondaan (verkocht aan Grenoble)

TOP Oss

Nieuw:

Jason Bourdouxhe (transfervrij van FC Emmen)

Giovanni Büttner (transfervrij van Go Ahead Eagles)

Lars Hutten (transfervrij van Fortuna Sittard)

Gianni Tiebosch (transfervrij van HSV Hoek)

Vertrokken:

Ferry de Regt (transfervrij naar Helmond Sport)

Dean van der Sluys (transfervrij naar RKC Waalwijk)

Bryan Smeets (verkocht aan Sparta Rotterdam)

FC Volendam

Nieuw:

Zakaria El Azzouzi (transfervrij van FC Emmen)

Vertrokken:

Rodney Antwi (transfervrij naar FC Tsarsko Selo)

Jordi van Stappershoef (transfervrij naar Bristol Rovers)

Anthony Berenstein (transfervrij naar Telstar)

Ontbreekt er een transfer? Laat de aanvullingen achter in de comments of stuur een mail naar [email protected]

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.